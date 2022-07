Saloun Cissé, SG/RPG : « nos militants ne sortent pas. Le fndc n’est pas un parti politique »

C’est une force de frappe de moins pour le FNDC qui appelle à manifester ce jeudi, 28 juillet dans le Grand Conakry contre la junte au pouvoir. Le RPG ARC-EN-CIEL, parti de l’ancien président Alpha Condé ne marchera pas demain. C’est le secrétaire général dudit parti qui l’a dit sur Djoma tv dans son émission « On refait le monde »

« La marche n’est pas dans notre programme. Les militants ne sortiont pas. Le mot d’ordre donné par la direction nationale du RPG, les militants ne sortent pas demain. Premièrement, parce que nous n’avons pas de collaboration officielle avec le FNDC. Deuxièmement, le FNDC n’est pas un parti politique. Nous ne collaborons pas avec une association. Nous sommes très clairs et encore souvenez-vous, on n’est pas très loin. L’histoire est là…. (…) Nous nous appartenons aux forces vives et lorsque les forces vives vont décider de sortir, vous verrez le RPG », a dit Saloun Cissé.

Christine Finda Kamano