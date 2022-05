Samany (Kintinia): le chef de santé chassé par un groupe de jeunes

Depuis plus d’une semaine, le poste de santé de Samany n’a pas de responsable à cause de l’incompréhension née entre lui et un groupe important de jeunes dudit village. Aujourd’hui, ce poste de santé est dans une situation critique, les consultations sont presque arrêtées.

Rencontré, le chef de poste, Moussa Bérété, s’est exprimé sur sa propre situation: « un jour, le chef de centre de Kintinia m’a rencontré à la direction préfectorale de la Santé expliquant qu’il a reçu une lettre dans laquelle certains jeunes de la localité décident de te remplacer complètement, qu’ils ne veulent pas ta collaboration parce que simplement tu fais des débats politiques au poste. C’est ainsi que moi aussi j’ai décidé de laisser sinon j’ai fait un an 11 mois à Samany, j’ai toujours collaboré avec les villageois ».

Présentement, le chef de poste de Samany n’est pas fonctionnel à cause de cette action d’un groupe de jeunes. Le district de Samany relève de la sous-préfecture de Kintinia, préfecture de Siguiri,

Pour le moment, aucune solution n’est en vue.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601