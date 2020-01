Samarady Touré, ambassadeur : ''autant la Chine est un pays d’opportunités pour la Guinée, autant la Guinée est aussi un pays d’opportunités pour la Chine''

Dans cet entretien accordé à notre rédaction, l’ambassadeur de la république de Guinée en république Populaire Chine est revenu sur la célébration des 60 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre notre pays et l’Empire du milieu. Saramady Touré a donné la signification de cette date historique et son importance dans les relations sino-guinéennes. Le diplomate guinéen a aussi expliqué les avantages réciproques que présentent les deux pays. M. Touré a aussi évoqué la délicate question pour l’obtention des passeports pour les ressortissants guinéens vivant au pays du dragon.

Horoya : La Guinée et la Chine viennent de célébrer les 60 de l’établissement de leurs relations diplomatiques. A cette occasion, l’Ambassade de Guinée en Chine a, à cet effet, organisé une grande cérémonie pour marquer cet anniversaire. Que retenez-vous de cette date ?

SEM Saramady Touré : ce que je retiens de cette date, c’est d’abord le travail colossal et historique qui a été fait par nos devanciers, les pères de l’indépendance de notre pays. Il faut reconnaître le mérite, tout l’hommage que l’on doit leur rendre à l’occasion de la célébration de ces 60 ans. Puisqu’ils ont eu la vision d’établir les relations diplomatiques avec un pays comme la Chine à un moment historique et particulier.

La Guinée venait de sortir de la colonisation. Elle était dans des conditions particulières d’un blocus qui avait été organisé par l’ancienne puissance coloniale (la France, ndlr) en raison de l’accession du pays à l’indépendance.

Malgré tout, nos devanciers ont posé les bases de la souveraineté de notre pays puisque cette souveraineté était compromise au lendemain de la proclamation de l’indépendance par des menées de déstabilisation orchestrées par l’ancienne puissance coloniale.

La deuxième des choses est que cette date évoque aussi les actes posés par les successeurs jusqu’à nos jours. Et si l’établissement de ces relations diplomatiques a été un acte historique, les successeurs des pères de l’indépendance ont maintenu ces relations tant bien que mal au fil des années qui ont été réellement relancées sur des bases beaucoup plus solides avec l’avènement du Pr Alpha Condé au pouvoir. A partir duquel des nouveaux jalons ont été posés le long de la trajectoire commune entre la Chine et notre pays.

Je retiens également de la date d’établissement de ces relations diplomatiques à nos jours, beaucoup d’actes positifs posés par les deux pays dans l’intérêt commun. On en a cité certains mais aujourd’hui, il faut saluer les pionniers de cet événement, les successeurs et tous les acteurs qui continuent à œuvrer pour renforcer ces relations diplomatiques.

Horoya : Au regard de tout cela, comment se portent les relations sino-guinéennes ?

SEM Saramady Touré : je vous dirai toute suite qu’elles se portent très bien puisqu’aujourd’hui, le monde entier reconnaît que la Chine est devenue le principal partenaire de l’Afrique. Mais je crois que dans ces relations avec notre continent, la Chine, elle-même, considère ses relations avec la Guinée comme des relations privilégiées. Cela se traduit par beaucoup d’actes qui ont été posés comme je viens de le mentionner de part et d’autre mais surtout de la Chine en Guinée. Quand vous prenez aujourd’hui, le paysage socioéconomique de notre pays, on se rend compte que les traces de la Chine sont visibles un peu partout, de la capitale jusqu’aux fins fonds de notre pays.

Horoya : Comme vous l’avez mentionné toute suite, la Guinée est l’un des pays de l’Afrique de l’Ouest qui favorise ou reçoit plus les investissements des compagnies chinoises. Cela se matérialise par de nombreuses réalisations dans le pays. Aujourd’hui, vous êtes l’Ambassadeur de la Guinée en Chine, pouvez-vous nous dire s’il y a de bonnes perspectives pour la Guinée ?

Saramady Touré : l’un des éléments les plus importants que l’on peut citer comme étant à la fois en perspective mais aussi dans le passé, c’est l’Accord stratégique qui unit la Guinée à la Chine depuis 2017 et qui porte sur une enveloppe financière globale de 20 milliards de dollars sur les 20 prochaines années (2017-2036). Je ne pense pas que la Chine ait signé un tel accord stratégique avec un autre pays africain.

Et je vais vous rappeler au temps du président Moussa Dadis (ancien président de la transition, ndlr), si vous avez souvenance, un jour, au Palais du peuple, au cours des débats, il y a un ancien ministre des Mines, M. Kanté (Ahmed, ndlr) qui avait pris la parole en annonçant qu’ils étaient en train de négocier un accord avec des pays étrangers dont la Chine pour un financement de 7 milliards de dollars pourrait être disponible pour la Guinée.

Et que la Guinée allait rembourser en produits miniers. Il y a eu un tonnerre d’applaudissements dans la salle qui était archi-comble. A l’époque, les Guinéens pensaient que c’est l’un des moyens pour notre pays de valoriser ses richesses minières sans avoir à trop peiner. C’est-à-dire que le remboursement de l’argent liquide, on n’en a pas les moyens.

Par contre, si nous avons des ressources et que nous pouvons les échanger dans le cadre d’un troc contre de l’argent et utiliser cet argent pour construire des infrastructures chez nous, franchement, on ne pouvait pas faire mieux. L’applaudissement qui a suivi cette information de l’ancien ministre Kanté était la preuve que la population elle-même attendait ça. Et, c’est ce que le président Alpha Condé et son équipe ont réalisé en 2017 en dotant le pays de cet accord cadre qui va au-delà de sept milliards de dollars. C’est presque trois fois de ce que l’ancien ministre Kanté avait annoncé à l’époque. Aujourd’hui, je crois que peu de pays en développement d’Afrique ou comme d’autres régions du monde peuvent se targuer d’une telle stabilité financière au cours des 20 prochaines années dans son développement.

Dans les perspectives, l’essentiel de la coopération va tourner autour de cela. Et nous devons faire en sorte que nous puissions renforcer cet accord et s’il y a des amendements à y apporter que d’autres éléments importants et d’autres visions stratégiques du pays soient intégrés dedans. Mais que rien ne vienne diminuer cet accord stratégique.

Horoya : Aujourd’hui, il y a beaucoup de compagnies chinoises qui sont présentes en Guinée. A votre avis, qu’est-ce qui expliquerait l’intérêt des Chinois à notre pays ?

Saramady Touré : écoutez autant la Chine est un pays d’opportunités pour la Guinée, autant la Guinée est aussi un pays d’opportunités pour la Chine. Vous savez très bien. (…) L’industrie chinoise est en pleine expansion. Elle a besoin de matières premières à travers le monde. La Guinée recèle justement de beaucoup de ces matières premières. Donc, la Chine a besoin de la Guinée pour nourrir son industrie donc son économie. La Guinée aussi disposant de ces matières premières, ne pouvant les valoriser à elle seule, doit tendre la main à ceux qui peuvent l’aider à les valoriser. La Chine est aujourd’hui l’un de ces pays car elle dispose d’un savoir-faire dont nous pouvons profiter. La Chine dispose de moyens financiers dont nous pouvons profiter. Tant que cet échange peut se faire de façon intelligente et dans le cadre comme l’a dit le président de la République, Pr Alpha Condé, d’un partenariat gagnant-gagnant, ça vaut mieux tout en préservant les intérêts réciproques. On ne peut pas souhaiter mieux.

Horoya : quelles sont les grandes préoccupations de l’Ambassade de Guinée en Chine ?

Saramady Touré : les préoccupations de notre ambassade sont les instructions formulées au tour de la feuille de route qu’elle reçoit du ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger. Cette feuille de route s’articule autour des préoccupations et de la vision de la Guinée qui donne un contenu essentiellement économique à sa diplomatie depuis quelques années. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, les diplomates ont la mission de se battre pour préserver les intérêts de la Guinée partout où ils sont. C’est l’essentiel du contenu de leur feuille de route. L’ambassade de Guinée à Pékin n’est pas en reste. Mais, il y a aussi le suivi de l’application de l’Accord stratégique (ci-haut mentionné, ndlr) et pourquoi pas la mobilisation d’autres sources de financement de ce pays vers la Guinée mais pas que seulement vers les secteurs énergétique et minier mais aussi vers d’autres secteurs porteurs de croissance comme l’agriculture et le tourisme.

Horoya : Les Guinéens vivant à l’étranger ont très souvent des soucis pour avoir ou renouveler leurs passeports. Est-ce que cela fait partie des préoccupations de l’ambassade de Guinée à Pékin ?

Saramady Touré : la réponse de votre question se trouve dans la question elle-même. Le besoin est manifeste sur le terrain parce que si vous échangez avec nos compatriotes qui sont installés ici en Chine y compris même les étudiants, ce besoin de se voir enrôlés et obtenir leurs passeports ici est manifeste chez tout le monde. Jusqu’à présent, la solution n’a pas été trouvée. Donc, c’est un besoin réel pour lequel l’Ambassade essaie de s’employer afin que les Guinéens résidant ici puissent obtenir comme d’autres pays l’ont déjà obtenu les passeports sur place sans se déplacer pour aller jusqu’en Guinée.

Avant même de prendre services ici, dès que j’ai été affecté du Canada pour ici, je recevais déjà des appels des gens qui me disaient qu’ils sont en route pour Conakry pour aller prendre leurs passeports. Notre souhait, me disaient-ils, est que quand vous allez vous installer, nous estimons que nous allons être à l’abri de ces souffrances-là. Parce que cela nous fait extrêmement beaucoup de contraintes de temps et de moyens.

Si cela ne tenait qu’à ma personne, on aurait réglé ce problème mais il y a un ensemble de facteurs qu’il faut régler. Je disais tantôt depuis l’année dernière ou l’année d’avant, on a commencé ce processus. En Amérique du Nord, cela a eu lieu. Moi-même, j’ai fait procéder à l’enrôlement des Guinéens à travers une mission qui était venue en 2017 et 2018. Aux Etats-Unis, c’était pareil. Le processus se poursuit puisque selon les informations que j’ai, cela se passe actuellement en Russie. C’est déjà fait. Il était question que la Chine et certains pays de l’Asie comme l’Inde, la Thaïlande et la Malaisie suivent. Nous espérons que ce programme sera respecté.

Mais, je voulais profiter de cette question pour demander aux Guinéens d’être prêts lorsque les agents commis à cette tâche se présentent ici pour se faire enrôler. Parce que souvent, on a l’impression que la demande est très forte et l’Etat délègue tous les moyens pour envoyer des gens pour faire ce travail mais parfois que les dépenses que l’Etat engage, ne sont même pas récupérées. Je donne comme exemple le cas du Canada. Puisque quand je suis arrivé pendant deux ans et demi, partout où je rencontrai les Guinéens, la question qui revenait le plus souvent, c’était ce problème de passeports. Donc, j’ai considéré cela comme un besoin presque vital et très généralisé auprès des Guinéens vivant au Canada dont on dit que la population atteint autour de 17 mille personnes.

L’Etat a envoyé les agents pour l’enrôlement. Il n’y a même pas eu 400 personnes qu’on a pu enrôler. Donc, le montant investi dans les frais de la mission n’a même pas été récupéré. L’Etat ne peut pas s’engager dans des procédures de saignée financière dans les caisses de l’Etat. Quand on le fait, il faut à la fois, satisfaire les citoyens guinéens mais que l’Etat ne perde pas également de l’argent. Sinon après, ce sont les mêmes citoyens qui vont dire que notre argent est mal géré. Ce sont des éléments qu’il faut prendre en compte. Je souhaite que l’opération d’enrôlement se poursuive dans la partie asiatique et principalement en Chine.

Horoya : Votre message aux Guinéens vivant en Chine

Saramady Touré : Nous venons de recevoir la mission de la Ceni pour l’enrôlement des citoyens pour les futures élections nationales. L’opération s’est passée en général très bien puisque la mission a dû se déplacer de Beijing à Guanzhou en passant par Yiwu. Et elle est revenue terminer la mission à Beijing. Pour certains, l’opération n’a pas été terminée puisque tout le monde n’a pas été enrôlé. Déjà, ceux qui sont enrôlés, je voulais attirer leur attention, les gens doivent être dans une disposition de faciliter la tâche aux agents de l’Etat qui viennent pour ce genre d’activités parce que cela ne se fait pas contre mais pour eux.

Le vote aussi est un devoir citoyen. Je lance un appel à cet esprit citoyen de chacun de nos compatriotes ici afin que ce genre d’activités se déroule dans des meilleures conditions possibles. Je ne sais pas quelles dispositions la Ceni va-t-elle prendre. Est-ce qu’il y aura une période de prorogation pour que l’enrôlement se poursuive ? Je n’en sais rien. S’il n’y a pas de période de prorogation, ceux qui sont enrôlés se préparent car ce sont eux seulement qui vont voter. (…)

Ce qui reste clair, c’est déjà un pas positif que la Chine soit un des pays où les élections pourraient avoir lieu au sein des Guinéens de l’Etranger. J’invite les Guinéens à se mobiliser pour cela.

Interview réalisée par Amadou Kendessa Diallo