Samaya, Kindia : neuf (09) écoles dans un état de délabrement très avancé selon le DSE

Plusieurs établissements scolaires de la sous-préfecture de Samaya, située à 45 kilomètres du centre urbain de Kindia sont dans un état de vétusté avancé.,

L’information a été donnée ce mardi 16 novembre 2021, par le délégué scolaire adjoint. Selon Diarra Goepogui, parmi 24 écoles, 9 sont dans un état de dégradation avancée.

Composée de 14 districts, la sous préfecture de Samaya regorge 24 établissements scolaires. Parmi eux, 9 sont dans un mauvais état. Une situation qui inquiète le délégué scolaire adjoint. « Le problème majeur reste le manque d’enseignants. Aujourd’hui, nous avons un manque de 33 enseignants dans la DSE de Samaya, c’est un besoin criard. On a déposé nos rapports de la rentrée au niveau de la DPE et de l’IRE où on l’a mentionné. Nous avons 24 écoles primaires, dont 4 écoles Franco arabe, 15 écoles sont en bon état et 9 sont en mauvais état. Nous demandons les nouvelles autorités de nous aider », a-t-il dit.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

