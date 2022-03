Samba de Djokein Alpha tacle Kassory : « c’est son action appelée restauration de l’autorité de l’Etat qui a conduit au coup d’Etat »

La désignation de Dr Kassory Fofana comme président du comité exécutif provisoire du RPG Arc-en-ciel continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive dans le pays chez les responsables et militants de l’ancien parti au pouvoir en général, et ceux de Labé qui ne sont pas en marge de cette réalité.

Rencontré à cet effet, le président du mouvement Djokein Alpha de Labé, n’a pas mâché ces mots pour tirer à boulets rouges sur l’ancien Premier ministre d’Alpha condé, avant de l’accuser d’être la raison du coup d’Etat du 5 septembre dernier. Parlant du comité provisoire que préside Kassory, Samba Camara laisse entendre :

« Les textes n’ont pas été respectés, c’est un groupuscule qui s’est engagé et qui a décidé d’imposer Dr Kassory à la tête du parti. Ce sont certains anciens comme les Kiridi Bangoura, Hadja Nantou Cherif, et l’ancien président de l’assemblée nationale Claude Kory Kondiano, qui sont à la base de toute cette chienlit. Nous, nous voyons l’avenir du parti et par ricochet l’avenir de la Guinée. On ne peut pas porter un ’’malhonnête’’ à la tête d’une nation », affirme M. Camara.

Poursuivant, ce proche d’Alpha condé, précise que Kassory a beau crié de ne se reproché de rien, mais que sa gestion laisse à désirer.

« Il est passé devant les OPJ, c’est quand le PV sera transmis à la CRIEF qu’on va le convoquer. Lui (Kassory ndlr) il est sorti dire qu’il est blanc comme neige, comme s’il avait été écouté par un juge. Le PV sera transmis à la CRIEF, à partir de là, la CRIEF va le convoquer. C’est à partir de là que les choses serieuses comenceront pour lui. De toutes les façons, ils peuvent dire que ces gens-là sont blancs, mais nous citoyens lambda, nous savons que ces gens-là, ont assumé une gestion qui n’est pas catholique », renchéri Samba Camara.

Dans la foulée, notre interlocuteur nous confie que lorsque Kassory a été nommé chef du gouvernement par le président déchu, il est passé à côté de sa mission et a orchestré la frustration des guinéens par ses faits et gestes.

« Quand il a été nommé Premier ministre, pour moi, il a eu une chance de se racheter devant le peuple de Guinée. Mais à son arrive, sa première décision était de bloquer toute manifestation. certains ont dit, voilà c’est l’autorité de l’Etat, pour moi, ce n’était pas l’autorité de l’Etat. D’abord, il a violé le droit des gens. Secondo pour moi, plus les gens manifestaient, ils libéraient leur colère, donc c’était devenu une accumulation de frustrations à l’interne. C’est comme si tu prépares une bombe » .

C’est pourquoi d’ailleurs, selon Samba Camara, le coup d’Etat du 5 septembre dernier a été rendu possible.

« Finalement, cette frustration a touché la grande muette qui pouvait agir aussitôt parce qu’elle avait les moyens pour le faire. s’il laissait les gens manifester librement, déverser leur colère dans la rue, on ne serait pas là. Pour moi, ce sont ces actions qu’il a appelées restauration de l’autorité de l’Etat qui ont conduit au coup d’Etat sans aucun doute », accuse Samba Camara.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé