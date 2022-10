Sambailo est une commune rurale relevant de la préfecture de Koundara. Cette localité est confrontée de nos jours à plusieurs difficultés qui freinent son développement. Il s’agit entre autres du manque criard d’établissements scolaires, de la dégradation poussée des routes et du bloc administratif.

Une situation qui ne laisse pas indifférent les autorités locales de cette localité. Située à 13 km de la préfecture de Koundara, la commune rurale de Sambailo estimée à plus de 17 mille habitants, tous à vocation agropastorale en général. Cette localité frontalière du Sénégal souffre du manque criard de services sociaux de base selon le premier vice-maire.

« Les sources de revenu de la commune se sont les taxes qu’on perçoit avec les détenteurs de kiosques et notre communes fonctionnait avec l’argent alloué avec l’ANAFIC. Pour la première année d’expérience, on avait reçu 1 milliard 275 millions fg, mais depuis que les comptes des communes ont été gelés, les communes ne fonctionnent plus et toutes les activités sont paralysées. Les taxes payées à la douane, la commune à zéro franc. On a deux marchés hebdomadaires avec lesquels on peut avoir 236 mille par jours », affirme Boubacar Boiro.

Parlant des routes, même si Sambailo bénéficie de la route internationale numéro 5 reliant la Guinée et le Sénégal, les pistes rurales qui mènent aux districts sont fortement dégradées.

« Là aussi on a des difficultés puisque nous n’avons pas de routes, si je prends par exemple le cas de Missira, l’accès est très difficile, la localité se trouve à 45 km du chef-lieu de la sous-préfecture. A Para aussi, c’est la même chose, joindre les districts, c’est difficile», renchérit M. Boiro.

A cela s’ajoute le manque d’écoles et d’enseignants. A en croire notre interlocuteur, la quasi-totalité des établissements scolaires de Sambailo sont des hangars.

« La quasi-totalité de nos écoles sont des écoles en hangars. Nous avons environ 7 écoles en hangars, il y a aussi un manque criard des enseignants. Si je prends le cas de Missira à la frontière avec le Sénégal, une école de 6 classes seul le directeur est titulaire, Pakaye aussi, au collège de Sambailo, il y a manque d’enseignant », égrène le vice-maire.

Sur le plan sanitaire, ce sont les fils ressortissants de la localité qui ont mis la main à la poche pour équiper les postes de santé. Malgré que Sambailo soit le réservoir d’eau de la préfecture de Koundara, l’accès à l’eau potable est un goulot d’étranglement pour les citoyens.

« A chaque niveau, le groupe électrogène a une panne ou il y a un problème de carburant. Si au moins on avait ms des panneaux solaire, ça allait non seulement réduire la consommation et aussi empêcher la rupture d’eau à Sambailo », estime-t-il.

Néanmoins, Sambailo ne souffre d’aucun problème d’insécurité dû au multiple poste de contrôle installé dans la zone.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé