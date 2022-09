Samedi d’assainissement: « Kassa peut être cité aujourd’hui comme le modèle de réussite… » (Wright à Kassa)

Conformément au programme établi par le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) la deuxième journée de mobilisation citoyenne pour l’assainissement qui favorise le bien-être et la santé de tous s’est poursuivie ce samedi 3 septembre, dans les 6 communes de Conakry. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme, Alphonse Charles Wright s’est rendu dans la commune de Kassa pour participer à cette action civique.

Après une traversée en mer, le ministre de la Justice qui a été accueilli par le Maire de cette île et a trouvé une population qui était déjà à pied d’œuvre pour assainir leurs concessions et les espaces publics. À sa sortie des eaux, le ministre Alphonse Charles Wright et ses hommes ont pris les râteaux et les balais pour rejoindre les citoyens. De là, le ministre Wright accompagné des autorités communales et éducatives s’est rendu dans d’autres secteurs. Partout où ils sont passés les dames avec balai en main procédaient au nettoyage de leur concession mais aussi les ruelles. Et par endroits, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme s’est arrêté pour passer des messages de sensibilisation et d’éducation.

À la fin de ce long marathon de travail, le natif de Fotoba, Alphonse Charles Wright qui été très réconforté de l’accueil qu’on lui a réservé après 15 années d’absence a rappelé ceci : « Il vous souviendra que M. Le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya lors de mon tout premier conseil des ministres avait déjà pris l’initiative d’engager les membres du gouvernement dans ce qu’il convient d’appeler l’action citoyenne. Vous savez les îles de Loos, les archipels de manière générale ont été le point de départ de cette activité que M. Le président et sa délégation ont fait montre par rapport à ce processus d’action citoyenne. Il a été institué par M. le ministre de l’administration du territoire un calendrier de journée destiné à des questions d’actions gouvernementales par rapport au nettoyage et tout ce qui s’en suit. Le calendrier et le programme qui ont été initiés ont orienté le département de la justice vers cette île de Kassa mais ce qui est réconfortant et c’est le lieu de remercier très sincèrement M. le maire et toute sa délégation par rapport aux dispositions et aux stratégies prises dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Kassa peut être cité aujourd’hui comme le modèle de réussite par rapport à la mise en œuvre de cette politique », s’est-il réjoui.

Poursuivant son speech, l’ancien Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry a regretté le manque criard d’infrastructures dans cette Île qui compte de nos jours 2 quartiers et 10 secteurs. « Vous avez vu cette belle île paradisiaque qui manque de tout, il faut quand même l’avouer, mais avec une population accueillante, une population qui est à l’écoute des gouvernants, je crois que M. le président de la transition, on portera le message des îles de Loos pour lui dire de pouvoir penser à cette population des îles de Loos, puisque sa politique est une politique inclusive. Ce qu’il faut dire, comme il l’a souligné hier même en conseil des ministres, qu’il ne laissera jamais aucune partie de la Guinée pour compte. Et tout porte à croire que cette volonté du président de la transition est en train de se traduire en termes concrets parce que pour votre information, bientôt un centre de santé ici même du côté de Kassa, ça ce n’est qu’un départ. Pendant combien d’années, moi j’ai passé mon examen d’entrée en 7eme année au niveau des îles de Loos moi-même je suis de Fotoba, donc c’est pour vous dire que c’est une joie de retrouver les citoyens de Kassa, des îles de Loos, après 15 années moi je ne suis pas venu à Kassa, mais l’accueil qu’ils m’ont réservé me va droit au cœur. Une fois de plus félicitations à M. le maire. Il faut que cela soit désormais incrusté dans la culture collective des citoyens des îles de Loos que la propreté attire le tourisme. Lorsque les touristes viennent dès qu’ils posent leurs pieds sur le sol des îles de Loos c’est l’environnement qui va favoriser qu’ils vont se retourner pour les séjours et autres. Continuez à travailler dans cette vision dans l’intérêt de nos îles et dans l’intérêt de tout le peuple de Guinée », a laissé entendre Alphonse Charles Wright.

Pour avoir un environnement saint, le Maire de la Commune de Kassa a pris des mesures diversifiées en impliquant les chefs de quartiers, les chefs secteurs et leurs adjoints et les président(e)s des femmes et des jeunes qui savent des relais. « Ce que je peux dire par rapport à l’assainissement, chez nous ici, c’est un processus, pas un coup de balai. Depuis le passage du président de la transition, il y a près de 2 mois maintenant qui était venu donner le coup d’envoi comme l’a dit M. le ministre. La première des choses que nous avons faites en tant qu’autorité, c’était d’inviter les populations à la base d’adhérer à l’idée d’assainissement, de les sensibiliser et de passer par les radios pour des sensibilisations », a indiqué le maire de Kassa, Abou Samaké.

À retenir que le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme, qui a décroché son examen d’entrée en 7eme année à Kassa s’est rendu dans son école d’origine [Une école qui date du temps colonial ] sur le site du collège qui est en construction, à la mairie avant de rendre visite aux malades couchés au Centre de Santé de cette Île.

Mamadou Yaya Barry