Sanctions contre la Guinée: le préfet de Boké appelle à « la vigilance le long des frontières »

Quelques heures après les sanctions de la Communauté des Etat de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre la Guinée, le préfet de Boké, colonel Sony Sylver Camara a entamé dimanche, 25 septembre 2022, une tournée d’information et de sensibilisation des populations du district de Silikonko, dans la sous-préfecture de Dabiss, préfecture de Boké.

Le préfet a profité de ce périple pour sensibiliser la population de Silikonko autour des sanctions de la CEDEAO à l’encontre du pouvoir de Conakry.

« La Guinée qui a joué un rôle capital dans la création de la CEDEAO », précise Colonel Sény Sylver Camara, reste sereine comme elle en a fait en 1958.

Ce n’est pas à cause de la CEDEAO que les tres mâtures, se permettront jamais de descendre dans la rue et se prendre aux collets.

« C’est grâce à la Guinée, sous Sékou Touré que la CEDEAO a été créée pour unifier les pays Africains », rappelle le préfet de Boké.

A mon avis, dira M. Camara, la CEDEAO devrait privilégier le dialogue, la concertation avant d’infliger de telles « sanctions mortelles » contre la Guinée.

« Malgré ces sanctions, les Guinéens resteront unis et solidaires pour defendre leur intégrité et préserver leur dignité », ajoute-t-il.

Dans son intervention, le préfet a également invité les populations des collectivités visitées au calme, à la solidarité et à la vigilance le long des frontières terrestres pour barrer la route à l’ennemi qui, selon lui, est capable de tout.

Tout en demandant à la jeunesse d’aller vers la formation et à l’apprentissage des corps de métiers pour mieux profiter de l’exploitation minière.

Et de demander à la population de continuer à croire au CNRD et à son président, Colonel Mamadi Doumbouya qui place les jeunes et femmes au cœur de ses préoccupations.

Mamadouba Camara, Boké