Sanctions l’UE contre des dignitaires du CNDD : ‘’c’est une décision unilatérale et arbitraire” (Me Paul Yomba)

Moussa Dadis Camara, Claude Pivi, Chérif Diaby, Moussa Tiégboro Camara et Aboubacar Sidiki Diakité ‘’Toumba’’ sont interdits de se rendre en Europe. C’est une décision de la commission de l’Union européenne rendue publique dans un courrier daté du 12 mai dernier, par Josep Borrell, haut représentant et vice-président de la Commission européenne.

Interrogé sur cette décision de l’Union européenne, Me Paul Yomba Kourouma n’a pas tardé à réagir. Selon cet avocat d’Aboubacar Sidiki Diakité ‘’Toumba’’, ladite décision est unilatérale et arbitraire.

« Ma réaction, c’est vraiment la surprise, l’étonnement et l’amertume face à cette décision inéquitable, injuste et irrespectueuse des règles et procédures de l’Etat de droit. C’est une décision qui viole même les principes élémentaires des droits fondamentaux des citoyens dont l’Union européenne prétend en être la gardienne. Rendre une telle décision à l’insu même des personnes concernées, rendre une telle décision sans attendre un jugement rendu par les juridictions nationales et rendre une telle décision prématurée ne remonte même pas du moyen âge. Alors, la décision rendue par la commission des euros-députés n’est même pas notifiée jusqu’à ce jour aux personnes concernées. Ce nous met dans l’impossibilité totale de l’attaquer parce qu’elle sera attaquée devant la cour des Droits de l’Homme. Ces donneurs de leçons doivent encore aller apprendre les leçons de droit, de démocratie et de l’Etat de droit. Qu’en serait-t-il par exemple si à l’issue d’un procès ces personnes venaient à être acquittées ? Alors, ça seraient de graves préjudices qui leur été portées (…) Il s’agit d’une décision unilatérale, arbitraire, elle viole les principes de présomption d’innocence. L’Union européenne n’est pas à ses débuts dans ses immixtions dans les affaires intérieures des Etats… »

Youssouf Keita