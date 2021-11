Sandervalia : voici ce qui a contraint le Kountigui Souna Yansané à quitter sa maison…

El Hadj Nana Souna Yansané, l’autre Kountigui de la Basse Guinée ne vit plus à la résidence de Sandervalia en face de l’établissement Fedérico Mayer. Il aurait quitté l’habitation depuis la fin du mois de septembre dernier. Les raisons qui sont toutes autres, ne sont pas liées à un non-paiement de loyer comme voudraient le faire croire des rumeurs.

Selon une source familiale, contactée par Mediaguinee ce lundi 8 Novembre, Elhadj Souna Yansané aurait rendu la maison à cause d’une dispute entre l’une de ses épouses et le bailleur.

« Ça n’a rien à voir avec un problème de loyer. Lui, il (Elhadj Souna Yansané) recevait de l’argent tous les mois alors il ne peut pas avoir de problème pour payer le loyer. C’est à cause d’une dispute que sa femme avait eue avec le propriétaire de la maison. Ce dernier leur avait demandé de quitter en leur donnant un préavis de six mois. Certaines personnes étaient même allées parler avec le propriétaire mais il n’a pas voulu. Et finalement, c’est en fin septembre-là qu’il a quitté. Laffaire remonte à l’époque Alpha Condé. Des hauts placés d’alors étaient même intervenus pour calmer les choses », nous a-t-elle confié.

Maciré Camara