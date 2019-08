Sangoyah : plusieurs passages d’eau ouverts par le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire

L’opération de dégagement des points critiques susceptibles de créer des inondations et des occupations anarchiques initiée par le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire se poursuit à Conakry, surtout en cette période des grandes pluies.

Ce mercredi 28 août, les machines dudit Ministère étaient en action au quartier Sangoyah, dans la commune de Matoto où plusieurs passages des eaux de ruissellement ont été ouverts pour éviter des cas d’inondation qui pourraient causer des dégâts incalculables.

L’opération était pilotée par la directrice communale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction de Matoto, Mme Souaré Aissata qui avait à ses côtés certains de ses proches collaborateurs et des responsables locaux dudit quartier.

Selon elle, cette action entreprise par son département se poursuivra pour soulager tous les citoyens qui se trouvent être confrontés aux conséquences malheureuses des grandes pluies. « Comme vous le savez, depuis le début de la saison pluvieuse, il y a eu toujours des inondations qui ont été constatées dans la commune de Matoto. Le département avait pris des dispositions avant même les grandes pluies de cette année parce que des marquages ont été faits partout où se trouvaient des points noirs. Ces marquages terminés, aujourd’hui, nous sommes là à Sangoyah Marché pour l’ouverture des passages d’eau. Et je pense que ces travaux qui sont en cours maintenant vont non seulement dégager la route mais aussi des passages qui étaient complètement obstrués », dira-telle entre autres, avant de se réjouir du comportement des citoyens touchés par lesdits travaux.

Présent sur les lieux, le chef de quartier de Sangoyah Marché a, au nom de ses populations félicité le département en charge de la Ville pour ces travaux en cours. « Nous ne sommes pas contents pour le déguerpissement mais on est content pour le dégagement des passages de l’eau. Chaque année, il y avait des inondations dans ce quartier pour faute de passages de l’eau. Aujourd’hui, plusieurs passages d’eau viennent d’être ouverts grâce au Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire. Nous sommes contents pour le travail fait et nous disons au ministre Dr Ibrahima et sa suite de continuer ces genres d’initiative qui visent à soulager le bas peuple que nous sommes », a fait savoir Aboubacar Soumah.

Youssouf Keita

