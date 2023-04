Santé : de faux médicaments et un faux diplôme saisis par les services spéciaux dans une pharmacie, à Kountia

Les services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le crime organisé ont présenté ce jeudi 13 avril, de faux produits pharmaceutiques et un faux diplôme, à la presse.

Le faux diplôme délivré par une école de santé de la place et les produits pharmaceutiques sans principes actifs ont été saisi dans une pharmacie, à Kountia, dans la préfecture de Coyah.

Ces produits pharmaceutiques estimés à 125 kg sont composés d’antibiotiques, d’anti inflammatoires, de corticoïdes, d’antalgiques, de solutés, d’antipaludéens, des tranquillisants, etc…



Le commissaire Foromo Soropogui, chef de division chargé de la lutte contre les faux médicaments souligne que : « Ces médicaments ont été saisi à Kountia, dans une pharmacie. Très malheureusement, ce local a été créé par un non professionnel. Un vendeur de matelas qui a mis des médicaments ici et qui a cherché pour couverture, un personnel de la santé qui détient un faux document de pharmacien. Dans son audition, il reconnaît avoir reçu ce document contre 1 00 0000 Gnf, à Hadja Mafory (école de santé), juste pour se faire passer pour un pharmacien. Il répond au nom de Docteur Ibrahima Sylla », a expliqué le commissaire Foromo Soropogui.

Face à ce problème de santé publique, le commissaire divisionnaire, Abdoul Malick Koné, secrétaire général chargé des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé indique que ses services ne vont pas relâcher la lutte contre ce genre de crime qui selon lui tue plus que les armes à feu.



« Tous ces médicaments sont des médicaments contrefaits. Ce sont des médicaments sans principes actifs. Il y a de risques graves en consommant ces produits. Les faux médicaments tuent plus que les armes à feu. Le rôle des services spéciaux, c’est de faire en sorte que les populations ne consomment pas ces médicaments. C’est un crime de faire consommer ces genres de médicaments à une personne qui est malade. Sans principe actif et de surcroît, la date de péremption est dépassé. Ça, c’est le plus grand crime que quelqu’un qui se dit pharmacien peut commettre. Nos services ne vont jamais relâcher la lutte par rapport à ça >>, a déclaré le commissaire divisionnaire, Abdoul Malick Koné avant d’inviter les populations d’aller dans les centres agréés pour se faire soigner.

Poursuivant, Abdoul Malick Koné soutient que les faux diplôme et les faux produits pharmaceutiques qui constituent des scellés vont être déposés au greffe du tribunal compétent et ils seront détruits de commun accord avec le ministère de la santé et d’autres structures qui travaillent avec les services spéciaux.

Sadjo Bah