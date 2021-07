Santé : Dr Balla Moussa Touré et Pr Hassane Bah bénéficiaires du prix Dr Gabriel Sultan du meilleur médecin de l’année

Le prix Dr Gabriel Sultan des professionnels et structures de santé et le grand prix Tabala 2020 ont été décernés mercredi 7 juillet 2021 au Chapiteau de l’esplanade du Palais du peuple. Une initiative de l’ONG ‘’La Tabala’’ en sa 5ème édition, tirée dans son volet de promotion de la santé et son plan d’action opérationnel dédié à un médecin exemplaire ayant servi son pays avec dévouement et abnégation tout au long de sa vie dans des conditions où la médecine guinéenne était confrontée à des difficultés, difficultés liées au personnel soignant, matériels, équipements et infrastructures.

À l’entame de ses propos, Dr Abdoulaye Kaba, président de l’ONG ‘’La Tabala’’ a rappelé : « Ce prix Dr Gabriel SULTAN vient dans un contexte où les maladies deviennent de plus en plus fréquentes, et l’exercice de la profession médicale devient de plus en plus contraignante. On assiste à une mutation, à une révolution scientifique et technologique du système de santé avec l’utilisation des outils et matériels de dernière génération », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il dira que le décernement de ce prix a une double signification pour les membres de l’ONG ‘’La Tabala’’.

« Cela pourrait créer une émulation dans les services de santé au bénéfice des patients. Permettre le respect des règles d’éthique et de déontologique et encourager les professionnels de la santé à donner le meilleur d’eux-mêmes pour accomplir leur noble et exaltante mission », explique-t-il.

Plus de 500 professionnels de santé avaient été sélectionnés au départ, dont 217 médecins 112 pharmaciens, 186 biologistes, infirmiers et sages-femmes. Après dépouillement et analyse, les résultats obtenus ont permis de retenir 24 professionnels de la santé dont 8 médecins, parmi lesquels le docteur Balla Moussa Touré distingué du prix Dr Gabriel Sultan du meilleur médecin. Cette distinction, il la dédie à toute son équipe qui l’avait aidé à réussir la toute première opération de bébés siamois en Guinée.

« Nous n’avons pas cherché le confort, nous avons cherché le succès et je vous assure que ce succès aura toujours des successeurs. Parce que ça a créé la confiance entre la population et la médecine guinéenne. Ça a créé la confiance entre nous-mêmes les médecins. L’intervention et la séparation des siamois a montré que quand les médecins se mettent ensemble, tout est possible dans nos conditions. J’appelle la population à avoir confiance en nous et les médecins aussi d’avoir confiance en nous-mêmes et surtout ceux qui travaillent ensemble. Voilà pourquoi j’ai dédié ce satisfécit à toute l’équipe », a-t-il estimé.

Rappelons qu’à cette cérémonie ont pris part de nombreuses augustes personnalités, dont des membres du gouvernement et personnels du corps médical.

Maciré Camara