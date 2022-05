Santé : Guinée Games au chevet des enfants malnutris

Le vendredi 6 mai, le Dispensaire – Maternité Saint Gabriel, situé dans la commune de Matoto accueillait une délégation de la société de loterie Guinée Games, en vue de la signature d’un partenariat qui vise à soutenir les activités du dispensaire auprès des populations, notamment dans la prise en charge du programme « Nutrition », programme qui vise à lutter contre la malnutrition qui touche les populations en difficulté, et plus particulièrement les enfants.

Ce programme, mené au sein d’une aile spécifique du dispensaire, a accompagné et aidé, pour l’année 2021, près de 18.000 enfants et 5.000 mamans en difficultés. Renutrition, fourniture de denrées adaptées, programme de formation et d’apprentissage…c’est en résumé l’éventail des actions menées par les équipes du dispensaire et qui permettent de sauver directement la vie de milliers de jeunes enfants et nourrissons.

Comme le souligne le Directeur du Dispensaire, Mr Paul Edouard Bioche, le soutien de Guinée Games est un véritable bol d’air pour la poursuite de ce programme. Guinée Games en effet, s’est engagé pour les 3 prochaines années, à prendre en charge le budget de fonctionnement lié à ce programme, assurant ainsi, la survie du programme, et par la même occasion, celle des enfants et familles accompagnées par le programme « Nutrition ».

Pour la Directrice Communication de la société, « notre démarche n’a rien de mercantile, et la convention que l’on vient de signer le précise très bien. Il s’agit avant tout de venir en aide à des populations en difficultés. Depuis 2019, nous avons lancé le programme Guinée Games Projet qui, au-delà des accompagnements des milieux sportifs et culturels que l’on avait l’habitude de voir par le passé, permet à la société d’intervenir d’une manière plus humanitaire, en touchant notamment les domaines de la santé, de l’éducation, du développement économique etc. C’est un engagement citoyen, que l’on compte poursuivre et développer, aux côtés des actions de l’état dans ces domaines, afin de toujours être au service des populations ».

Guinée Games, en effet, est aujourd’hui l’un des principaux acteurs du développement économique et l’un des principaux soutiens aux activités sportives et culturels dans le pays. De plus en plus, son champ d’intervention s’élargie, et on retrouve la société dans l’accompagnement et l’aide à de nombreux projets économiques, sociaux, sanitaires ou encore éducatifs. Pour le bien-être des populations, souhaitons que ces démarches puissent encore perdurer pour longtemps.

Service Communication et Marketting de Guinee Games