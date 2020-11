Santé : la direction générale de l’hôpital Donka dote ses services en matériels et équipements adéquats

Dans le souci d’être plus performant dans le travail, la direction générale de l’hôpital national Donka vient de doter ses services et unités en matériels et équipements modernes. La cérémonie de remise de ces équipements aux services bénéficiaires s’est tenue ce jeudi, 12 novembre, dans les locaux dudit hôpital, sous la présidence du chef de cabinet du Ministère de la Santé qui avait à ses côtés plusieurs invités de marque.

Composés de tables opératoires, d’appareils d’anesthésie, de lits d’hospitalisation, de paravents pour les salles d’hospitalisation, de potences, de concentrateurs d’oxygène, d’oxymètres de pouls, de tensiomètres électriques, de scialytiques mobiles, d’aspirateurs manuels à pédales, d’aspirateurs électriques 7A-23D, de tables de consultation, de masques de protection et de chevets de lit, ces équipements permettront aux personnels soignants de travail normalement au bénéfice des nombreux patients.

Pour la Direction générale, Fatou Sikhé Camara, « l’acquisition de ces matériels et équipements est une initiative de la direction générale de l’hôpital national Donka avec l’appui du Ministère de la Santé qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des malades en général, et des urgences médico-chirurgicales en particulier au sein de notre établissement », dira-t-elle, avant de mentionner que cette action patriotique et une contribution à l’amélioration de l’offre et de la qualité des services en faveur de la santé des populations guinéennes.

Poursuivant, elle dira que « notre préoccupation majeure concerne l’amélioration des conditions de séjour des malades et des conditions de travail du personnel de santé à l’hôpital national Donka. Je m’engage à ouvrer activement pour faciliter la prise en charge de nos malades avec l’appui des cadres de la direction générale, des chefs des services et unités, de la section syndicale et de l’ensemble des travailleuses et travailleurs de l’hôpital… »

Prenant la parole, le chef de cabinet a, au nom du ministre remercié la direction générale pour cette belle initiative, avant d’inviter des travailleurs des services et unités bénéficiaires à utiliser ces matériels pour sauver des vies.

Youssouf Keita