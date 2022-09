Santé : la pharmacie centrale de Faranah dotée d’une importante quantité de produits pharmaceutiques

Après la fermeture des pharmacies et cliniques non agréées, le gouvernement guinéen s’investit davantage à l’amélioration de l’état de santé de sa population. Pour la concrétisation de cette idée, la pharmacie centrale de Faranah vient de recevoir une importante quantité de produits pharmaceutiques. La cérémonie de remise de ces produits s’est tenue hier vendredi 23 septembre 2022 dans l’enceinte de la pharmacie centrale de Faranah, en présence des autorités administratives, des responsables de la santé ainsi que des médias de place. Dans la foulée Dr Émile Dramou, chef d’agence de la pharmacie centrale de Guinée à Faranah a placé cette cérémonie dans son contexte réel :

« C’est avec honneur que nous vous présentons le stock de médicaments qui est arrivé à la pharmacie centrale de Faranah pour ravitailler les structures sanitaires de Faranah. Grâce à la politique de Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, nous avons été subventionnés pour pouvoir mettre les médicaments de qualité et de moindre coût à la population de Faranah. Nous sommes là ce matin pour vous présenter ces médicaments et mettre les véhicules en route pour envoyer ces médicaments dans les centres de santé de la préfecture de Faranah. Nous rassurons la population que c’est une activité pérenne. Nous remercions le gouvernement qui nous a dotés de véhicules adaptés pour l’acheminement de ces médicaments dans les centres de santé jusqu’au dernier kilomètre. »

Au nom des autorités de la place, le préfet de Faranah, Bernard Kamano, a rassuré la population de sa juridiction de l’approvisionnement des structures sanitaires en médicaments : » Avant la fermeture des pharmacies et cliniques non agréées, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que sa population soit approvisionnée en médicaments. Je vais dire à la population que ces médicaments seront acheminés dans toutes les structures sanitaires. J’invite la population de Faranah à se rendre dans les structures de santé pour s’approvisionner en médicaments. En plus de ces structures de santé, il y a des pharmacies non agréées. Celles-ci ont pris des dispositions pour que les médicaments atteignent la population au niveau de toutes les structures. »

Pour sa part, la cheffe du centre de santé Abattoir 1 Fatoumata Camara a remercié le gouvernement avant de faire une invite à la population : « C’est pour nous une joie immense de recevoir ces produits car ils nous permettront de faire face aux besoins des citoyens en matière de santé. Nous remercions infiniment le président de la république pour ses efforts. Nous invitons la population de venir dans nos structures sanitaires au lieu d’aller dans les structures non agréées. Le gouverneur a envoyé des médicaments. Les cas que nous ne pourrons pas prendre en charge, la personne sera directement orientée à l’hôpital central. Les médicaments sont désormais disponibles ici. Nous ferons ce que nous pourrons. La population peut compter sur nous. »

Présentement, la Direction de la pharmacie centrale de Faranah s’active pour acheminer ces produits pharmaceutiques dans les 14 centres de santé ainsi que dans les postes de santé de la préfecture.

Lanciné Keita depuis Faranah