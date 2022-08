Santé : le CHU de Donka inauguré par le président de la transition

Ça y est. Le centre hospitalo-universitaire de Donka, un établissement moderne, répondant aux besoins en soins spécialisés de la population guinéenne a été officiellement inauguré ce mercredi 17 août 2022 par le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya.

C’était sous une pluie battante en présence de plusieurs invités de marque dont le Premier ministre par intérim, des membres du gouvernement, des présidents d’institutions républicaines, des représentants du concessionnaire (Groupe canadien en gestion hospitalière piloté par Netsen Group), des acteurs impliqués dans le secteur sanitaire représentants des partenaires (Banque Islamique de Développement et le Fonds Saoudien de Développement).

Selon nos informations, la reconstruction de cet hôpital ultra-moderne dans la sous-région a coûté une somme de 72 636 000 USD dont 32 000 000 USD déboursés par le Fonds Saoudien de Développement, 28 530 000 USD de la Banque Islamique de Développement et 12 106 000 USD du Budget National de Développement.

Le mandat de gestion de ce Centre Hospitalier Universitaire (CHU Donka) a été confié par le gouvernement guinéen à un Groupe Canadien en Gestion Hospitalière piloté par Netsen Group à travers un contrat de concession de cinq ans. Le partenaire réalise ledit projet en collaboration avec l’Unité de Santé Internationale du Centre Hospitalier Universitaire de Montréal (CHU de Montréal) et CIM Conseil.

Dans son allocution de circonstance, le porte-parole de l’unité de gestion dudit CHU, le nombre de lit est passé de 510 à 631 lits dont 100 cabines d’un lit et 140 cabines de deux lits climatisées avec toilettes répartis selon lui, comme suit : 193 lits de chirurgie ; 324 lits de médecine; 56 lits de Gyneco-Obstetrique ; 30 lits VIP ; 34 lits de réanimation chirurgicale et Médicale ; 24 lits de soins intensifs ; 09 lits de réveil ; 12 lits d’observation aux urgences ; 02 lits de déchiqueté.

De son côté, le concessionnaire n’a pas manqué de mots pour remercier le gouvernement guinéen pour la confiance pour gérer cet hôpital moderne au bénéfice des populations guinéennes.

« Grâce à la volonté et la détermination des autorités de la transition, notre pays écrit en ce jour 17 Août 2022 une nouvelle page de son histoire en inaugurant ce patrimoine national, symbole de la refondation et de la qualification du système sanitaire guinéen. Le Gouvernement de transition a opté pour la gestion déléguée de l’Hôpital National Donka à travers un contrat de concession d’une durée de cinq ans au Groupe Canadien en Gestion Hospitalière piloté par Netsen Group. Nous vous remercions sincèrement de cette marque de confiance. Ce groupe est composé de l’unité de santé internationale du centre hospitalier de l’université de Montréal, de CIM Conseil et de Netsen Group. Ces organisations ont une expertise reconnue mondialement en activation, en gestion et en technologies hospitalières. L’objectif de notre groupe est de transformer l’Hôpital National Donka en un établissement moderne, répondant aux besoins en soins spécialisés de la population guinéenne et contribuant au développement des missions d’enseignement et de recherche », dira Alpha Diallo.

Poursuivant, le concessionnaire Alpha Diallo a rassuré le personnel de l’hôpital, toute catégorie confondue que personne ne sera exclu. « Nous travaillerons ensemble pour l’amélioration de leur condition de vie et de travail et pour atteindre des objectifs qui nous ont été fixés pour le bien et pour l’intérêt exclusif de la population guinéenne… »

Quant aux porte-paroles des bailleurs (BID et Fonds Saoudien pour le développement), ils ont rassuré d’intensifier leur coopération avec la Guinée pour le bonheur de tous.

Pour le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Mamadou Pètè Diallo, la fin des travaux de cet hôpital a été possible grâce l’engagement personnel du président de la transition qui, selon lui, a mis tous les moyens nécessaires mais aussi de l’accompagnement sans faille des partenaires. « Pour cette raison, au nom de tout le personnel, je dis grand merci à Monsieur le président de la transition (…) Nous allons déployés toutes nos forces pour offrir des services de qualité dans un environnement sain, convivial, accueillant, respectueux dans leur dignité et leur droit en tant que natif de ce pays. Et ces services j’en suis sûr, seront à hauteur des attentes des bénéficiaires », dira entre autres le ministre Pètè.

Youssouf Keita

