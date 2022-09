Santé : le gouvernement apporte plusieurs tonnes de médicaments à l’agence de la PCG de N’zérékoré

C’est ce lundi que cette cérémonie présidée par le gouverneur de la région s’est déroulée dans les locaux de l’antenne régionale de la pharmacie centrale de Guinée. En présidant cette cérémonie de remise, le gouverneur de la région a expliqué que sa présence se situe à deux niveaux.

« Je suis là non seulement pour vérifier la disponibilité des produits qui se trouve ici au dépôt et également les six camions qui sont venus pour la région administrative de N’zérékoré. On a procédé à la fermeture de tous ce qui est clandestins. Les pharmacies clandestines, les cliniques clandestines. Désormais ces centres sont fermés. Et tous les centres médicaux seront approvisionnés aux produits médicaux. Vous avez vu la volonté de l’État, vous avez la volonté de la pharmacie centrale de tous ces produits qui sont là pour distribuer dans tous les centres pour pouvoir aider nos population. Les seuls centres où les populations doivent acheter maintenant les produits c’est dans les centres médicaux. Ce qui reste claire ce qui est illégale, ne sera plus opérationnelle dans la région administrative de N’zérékoré », a prévenu le Contrôleur général de la police, Lamine Keita.

De son côté, Dr Mamady Condé responsable de la pharmacie centrale de N’zérékoré, est revenu sur la composition de ces médicaments. « Les produits que nous venons de recevoir, contiennent les dispositifs médicaux et des médicaments. Quand nous prenons ces médicaments, nous tous les médicaments que les centres de santé, les hôpitaux utilisent notamment génériques. Ces produits sont destinés à approvisionner les structures de N’zérékoré, c’est les 79 centres de santé, les 6 hôpitaux et 300 postes opérationnels », a expliqué le Docteur.

Sur la question de savoir, si l’antenne est aujourd’hui en mesure de ravitailler la région, notre interlocuteur répond : « Nous rassurons que toutes ces structures auront des médicaments, et il n’y aura pas de pénurie. Je crois que nous avons la capacité aujourd’hui de servir toute la population de la région de N’zérékoré. Et je vous le rassure que depuis 2020, la PCG, à travers notre logistique nous partons au niveau des centres de santé à chaque 3 mois pour mieux approvisionner les structures partout dans la région avant qu’il ne vienne vers nous. Nous avons également les centres de distributions qui sont les hôpitaux et les centres de santé », a indiqué le directeur de l’agence régionale de la pharmacie centrale de Guinée a N’zérékoré.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’zérékoré

