Santé : le groupe Bolloré et partenaires au chevet des mères des enfants du CMC Bernard Kouchner de Coronthie

Le groupe Bolloré de Guinée et Conakry terminal poursuivent leur campagne de remise de produits sanitaires aux mères des enfants à Conakry. Après le centre nutritionnel du CHU de Donka, c’est au tour ce jeudi 11 mars 2021, du Centre Médico-communal (CMC) de Coronthie, Bernard Kouchner, de bénéficier du geste de ces deux sociétés. L’initiative s’inscrit dans le cadre la célébration de la Fête internationale des droits des femmes.

Tout comme à l’Institut de nutrition et de santé pour enfant de l’hôpital de Donka, le groupe Bolloré et ses partenaires se sont rendus au chevet des femmes qui viennent accoucher au CMC de Coronthie. Ce, en leur offrant des bassines, des pampers, du savon, de l’eau de Javel entre autres. Pour le directeur pays du groupe Bolloré de Guinée, le choix de ce centre de santé n’est pas fortuit.

« On voulait donner une signification particulière et à la journée de la femme et à l’aide aux maternités. Donc, il fallait que l’on fasse un deuxième geste. Notre responsable de la communication a pu voir avec le centre Bernard Kouchner. Et on est très heureux de venir aujourd’hui justement pour remettre encore une fois, des kits de maternité aux femmes qui viennent d’accoucher pour leur alléger le fardeau financier que représente une naissance. Et j’ai appris que le centre ne facturait pas les prestations d’accouchement et les traitements, ce qui est très bien. Et c’est ce qui nous encourage à continuer à faire ces genres de prestations pour que le coût sanitaire et médical pour les femmes soit le moins élevé possible et le plus supporté par les donateurs. », dit-il.

Justement au centre de santé Bernard Kouchner, tout le service est gratuit pour les mères des enfants, en commençant par les consultations, les accouchements, mais aussi les césariennes. C’est une instruction donnée par le président de la République, nous informe le Directeur général de cet hôpital. Dr. Alseny Yattara se réjouit de ce geste du groupe Bolloré et partenaires. « Puisque nous faisons tout gratuitement sur l’ordre du président de la République, Son Excellence, Professeur Alpha Condé, si nous recevons une organisation qui nous vient en aide pour l’amélioration des prestations dans la prise en charge des femmes et des enfants qui viennent ici, nous sommes heureux. Nous ne pouvons que les remercier. Vous avez vu tout de suite, ça a été réparti. Toutes les femmes qui viennent d’accoucher ont bénéficié. Donc ça a été utilisé à bon escient », a-t-il confié. La joie se lit sur le visage des femmes bénéficiaires de ce don. Certaines parmi elles, hors micro, ont remercié infiniment le groupe Bolloré de Guinée et Conakry Terminal.

Yamoussa Camara

657851102