Santé : le ministre de la Défense inaugure le Centre d’imagerie de référence des Armées

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail au sein des Forces armées guinéennes, Dr. Mohamed Diané a procédé ce 9 octobre 2019 à la remise officielle d’une radio d’imagerie avec capteur plan à la direction générale des Services de santé des armées.

Le ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles et ministre de la Défense nationale a indiqué que l’acquisition de matériels ultraperformants au compte des Armées est l’aboutissement des réformes engagées depuis 2011 par le président de la république, le Pr. Alpha Condé, dans le Secteur de Sécurité.

« Comme vous le savez, l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel des Forces armées est une priorité du gouvernement et du chef des Armées. Ces équipements de dernière génération mis à la disposition de la direction générale des services de santé des armées contribuera sans nul doute à renforcer les capacités de prise en charge sanitaire de nos militaires, mais aussi à soulager la population dans le cadre des relations civilo-militaires si chères au ministère de la Défense nationale », a tenu à souligner Dr. Diané au cours d’une brève cérémonie organisée au Camp Samory Touré, en présence de nombreux professionnels de la santé.

« C’est le lieu de remercier nos partenaires techniques et tous ceux qui contribuent de façon efficiente à la modernisation de nos structures de santé ».

Pour le ministre de la Défense, l’acquisition de cette Radio numérique n’est que le début d’un vaste programme du ministère de la Défense nationale visant à doter nos forces de défense et de sécurité de structures sanitaires et d’équipements à la pointe de la technologie, leur permettant de relever le défi de la santé pour tous. Sans oublier bien évidemment d’investir dans la formation y afférente.

En procédant à la remise officielle, le ministre de la Défense nationale a exhorté les bénéficiaires à tout mettre en œuvre pour accomplir correctement leur travail, en se mettant à la disposition pleine et entière des patients et surtout, à veiller au bon entretien du matériel.

« Au personnel militaire, je transmets les chaleureuses salutations et félicitations du président Alpha Condé pour la discipline observée, la loyauté et la rigueur dans le travail au sein de nos différentes unités et garnisons », a dit Dr. Mohamed Diané.

A noter que ce centre d’imagerie flambant neuf se trouve dans l’enceinte du Camp Samory et est ouvert à tous.

DIRPA-Ministère de la Défense nationale