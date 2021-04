Santé publique : ‘’si le palu tue, c’est qu’il y a la mauvaise gouvernance de certains décideurs’’ (Boubacar Sylla du CAM)

L’humanité a célébré le 25 avril dernier la Journée mondiale du paludisme. Certains ONG évoluant dans le domaine de la santé en Guinée continuent toujours de se faire entendre par rapport à cette maladie qui continue sans cesse de tuer la population mondiale. C’est le cas de l’ONG ‘’Club des Amis du Monde (CAM) qui appelle à une solidarité renforcée pour lutter contre le paludisme dans le monde, surtout en cette période de Covid-19. Boubacar Sylla en est son président.

« Le paludisme, c’est même une épidémie qui affecte les pays tropicaux, qui aujourd’hui tue plus que le coronavirus, Ebola et même le VIH. C’est pour dire qu’aujourd’hui, l’humanité doit se mobiliser pour tirer un trait définitif sur le paludisme. Vous voyez aujourd’hui que tout le monde est mobilisé pour la lutte contre le coronavirus, mais le palu tue plus que le coronavirus et le VIH. Donc si on pouvait faire le confinement des moustiques, éliminer des nids où les moustiques-là se développent et qu’on développe les molécules pour la lutte contre le paludisme, on aura épargné à nos Etats des milliards de dollars qu’on continue aujourd’hui à investir dans le paludisme », a-t-il lancé.

Pour gagner le pari dans la lutte engagée contre le paludisme, Boubacar Sylla demande aux décideurs impliqués dans cette lutte de revoir leur façon de gérer cette maladie.

« Le palu tue. C’est le phénomène des moustiques. Mais il y a aussi la mauvaise gouvernance qui gangrène dans le comportement de certains décideurs dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Les moustiquaires sont volées et détournées, les molécules sont vendues aux pauvres gens, voilà tout cela qui affecte aujourd’hui notre univers. C’est pourquoi le grand slogan cette année, c’est de tirer un trait sur le paludisme », a-t-il conclu.

Yamoussa Camara

657851102