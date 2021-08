Santé sexuelle et reproductive des jeunes : la campagne d’information et de sensibilisation lancée, à Conakry

Dans l’optique de contribuer à l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes en Guinée, particulièrement à Conakry, le centre Blue écoute sis au Bluezone de Kaloum, a mis sur pied ce vendredi 13 août, une campagne d’information et d’offres de services de planification familiale adaptés aux besoins des jeunes dans les cinq bluezone de Conakry.



Il s’agit de mettre en œuvre l’accroissement des contraceptifs et générique de qualité, notamment chez les jeunes et l’adoption de changements de comportements positifs par les jeunes, y compris les attitudes sexuelles des plus jeunes. Cela se traduit de manière utile à une prise en charge gratuite des adolescents et jeunes en santé de la reproduction.



Dans cette perspective, la responsable chargée des opérations par intérim de Bluezone, Mme Saran Traoré a souhaité la bienvenue aux délégations présentes, avant de décrire l’objectif de la rencontre.

« Le but de ce projet, est de sensibiliser les adolescents et les jeunes sur la santé sexuelle et la reproduction, un sujet souvent tabou dans notre société, qu’il faut souvent prendre en compte dans l’éducation et l’encadrement des adolescents et jeunes pour leur plein épanouissement. C’est pourquoi la Blue écoute qui est un centre dédié aux jeunes prend au cours de ces trois semaines menées d’intenses activités », a-t-elle indiqué.



Soucieuse de faire face à ce manque à gagner, la responsable du centre Blue écoute, Hawa Camara a rappelé l’essence du projet. « On a remarqué qu’en Guinée il y a le taux de séropositives, mais aussi ce manque de connaissance au niveau des adolescents et jeunes sur leur propre santé et reproductivité. Ce projet vient en quelque sorte combler ce vide, parce qu’il y a beaucoup de jeunes aujourd’hui qui ne sont pas informés sur comment se tenir, ce qu’ils doivent faire, quand ils ont des problèmes vers qui aller et à qui s’adresser, alors ce projet vient dans ce sens, pour essayer de les orienter, mais aussi solutionner leurs problèmes ».



Créée en 2016, en partenariat avec l’association guinéenne de bien être (AGBF), la blue écoute a pour but de conseiller et orienter les adolescents et les jeunes pour un meilleur changement comportemental, mais également assurer la prévention, le dépistage et le traitement des IST/VIH/Sida et hépatite.



Conscient de la portée de leur tâche, le porte-parole des jeunes volontaires, Labila Kolié est revenu sur l’importance de l’information et de la cherté des produits contraceptifs. « Vous conviendrez avec moi, que l’accès aux produits contraceptifs constitue un problème majeur pour les ados/jeunes en général et les filles non scolarisées en particulier. Cela est dû au coût élevé des produits contraceptifs et de l’insuffisance d’information. Je tiens à renouveler notre engagement à continuer à porter la voix des sans voix pour exprimer leurs besoins en matière de santé sexuelle », a-t-il laissé entendre.

De son côté, la représentante, du Ministère de la Santé, Dr Salématou Touré, de la direction nationale familiale et de la nutrition a procédé officiellement au lancement de cette campagne d’information et de sensibilisation.

« Les adolescents et les jeunes occupent 52% de la population guinéenne, avec une sous utilisation des services de santé, c’est pourquoi c’est une opportunité pour donner de large information sur l’importance de la planification familiale dans la vie des jeunes. Au nom du ministère de la santé à travers la direction nationale familiale et de la nutrition, nous nous engageons de vous accompagner tout au long de ce processus d’activités et déclare ouvert la campagne d’information de la santé sexuelle et reproductive », a-t-elle lancé.



Cette campagne d’information et de sensibilisation en santé sexuelle et reproductive des jeunes prendra trois semaines d’activités à Conakry, Coyah et Dubreka.



Amara Touré