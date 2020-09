Saponification : des femmes de Gbessia Cité de l’Air à l’école du forum des femmes de Guinée pour la paix

Parrainé par le ‘’Village PRAC’’, le forum des femmes de Guinée pour la paix continue de voler au secours de nombreuses femmes de Conakry et de l’intérieur du pays dans le cadre de leur autonomisation effective.

Ce mercredi, 2 septembre 2020, ledit forum a procédé au lancement des travaux d’apprentissage de saponification au profit des femmes de Gbessia Cité de l’Air, dans la commune de Matoto en présence des autorités locales dudit quartier.

A cette occasion, la présidente du forum, Mme Diaby Madina Daff a rendu un vibrant hommage au chef du ‘’Village PRAC’’, Youssouf Sampil qui, selon elle, ne cesse d’appuyer sa structure dans ses nombreuses initiatives en faveur des femmes guinéennes.

« Nos initiatives ne concernent pas seulement la saponification, mais il faut un départ pour toute chose. Nous sommes dans la saponification, dans la teinture, dans la culture maraichère, dans le petit commerce et dans l’agro-industrie. Après réflexion, nous avons trouvé que pour réunir les gens et pour pouvoir les sensibiliser, il faut commencer par la saponification qu’est d’ailleurs plus importante que la nourriture. Parce que sans savon, il n’y a pas de santé publique. Donc, si les femmes apprennent à s’occuper d’abord du quotidien du savon, je pense que c’est l’essentiel dans le cadre de la paix et de véhiculer les idées de l’autonomisation prônées par le président Alpha Condé », dira-t-elle tout en ajoutant que les avantages qui seront tirés par ces femmes apprenantes sont énormes.

Poursuivant, elle dira que Gbessia Cité de l’Air est le 25è quartier de Conakry a bénéficié les apports de son entité et qu’elle est présente depuis 10 ans sur le terrain avec plusieurs branches dont la saponification, la peinture, de petit commerce.

« Nous refusons de faire une grande mobilisation parce que c’est un travail technique. C’est au nombre de 50 femmes par quartier. Mais après le lancement, ces 50 femmes deviennent automatiquement des formatrices pour les autres femmes du quartier », dira-t-elle, avant de rendre hommage à feue Rougui Barry qui, selon elle, a été la première marraine de sa structure.

Au nom du chef du ‘’Village PRAC’’, Mohamed Fofana a encouragé les responsables de ce forum pour leur engagement total en faveur de leurs consœurs guinéennes.

« Au nom du chef du village, je dis bravo à nos mamans qui se lèvent pour la paix et qui se battent nuit et jour pour leur autonomisation. Le village PRAC est une entité qui regroupe les jeunes qui ont décidé de capitaliser les acquis du Pr Alpha Condé. Et l’un des acquis du Pr Alpha Condé, c’est bien sûr son combat pour l’autonomisation des femmes. On a eu la grande chance de recevoir nos sœurs au siège du village et elles ont décidé de collaborer avec nous. Et depuis lors, nous sommes ensemble », a-t-il martelé.

Youssouf Keita