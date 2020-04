Sata Diakité, épouse de Telliano: ”mon mari est un homme qui aime partager”

Sata Diakité est sortie du bois suite au désistement de son époux de président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée (RDIG) Jean-Marc Telliano en sa faveur à l’Assemblée nationale.

Jointe vendredi par Mediaguinee, la présidente d’honneur du RDIG et 3ème sur la liste nationale du parti, Sata Diakité a qualifié la décision de Jean-Marc Telliano de « salutaire ». Tout en rappelant que son mari ne s’est pas désisté en sa faveur parce qu’elle est son épouse. Mais, plutôt, dit-elle à cause de l’engagement qu’elle a vis-à-vis du parti.

“L’idée de Telliano est salutaire, c’est un homme qui aime partager. Sinon ce n’est pas facile. Ce n’est pas tous les hommes qui peuvent avoir des idées pareilles. Parce que souvent on pense que la femme, c’est le ménage à la maison. Or qu’on n’est plus dans ce temps-là, on n’est plus dans les années 50, ça c’est fini”, a-t-elle déclaré.

Par ailleurs de préciser :”ce n’est pas aussi parce que je suis son épouse, c’est à partir de ma capacité, de mon engagement vis-à-vis du parti. Surtout, ce que je fais pour le parti sur le terrain”.

Répondant à la question de ce qu’on peut s’attendre d’elle à l’Assemblée nationale, Sata Diakité Telliano de rassurer : “du bonheur de me battre pour la jeunesse et les femmes pour le développement surtout”.

Plus loin de lancer un appel aux femmes : “il ne faut pas que les femmes se minimisent. Tout ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent le faire. Donc on doit se battre pour notre Guinée qui nous appartient à tous”.

Le RDIG a participé au double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier et a obtenu 2 sièges qui seront désormais occupés par deux femmes.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22