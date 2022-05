Sauvegarde et protection des enfants : la Feguifoot et l’Unicef signent un protocole innovant

Ce mardi 24 mai au centre technique de Nongo, la représentation pays du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) est officiellement devenue le nouveau partenaire de la Fédération Guinéenne de football. En présence du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, mais aussi devant un parterre de journalistes et d’invités, ces deux institutions majeures se sont engagées à faire de la sauvegarde et la protection des enfants une réalité vivante dans la pratique du football en Guinée.

Le Comité de Normalisation, porté depuis décembre 2021 à la tête de la Féguifoot, ne veut pas perdre du temps et veut faire des étincèles tout au long de son mandat transitoire. Dans cette optique, l’instance du football guinéen conduite par Mariam Diallo Sy et son équipe s’associe à l’Unicef pour un partenariat qui entend bien marquer l’évolution de la pratique du football en Guinée. A travers ce protocole dit d’entente, l’organisation des Nations Unies en charge de l’amélioration et de la promotion de la condition des enfants devient donc le partenaire des académies du centre technique de Nongo et celui de Kindia. Le but ? Sauvegarder et protéger les enfants. Au nombre de cent-quarante-un, les pensionnaires de ces deux académies sont des enfants venus de toutes les préfectures du pays. Avec l’appui de la FIFA, la fédération guinéenne de football offre la possibilité à ces jeunes d’étudier et de pratiquer le football dans un cadre idéal. « L’Unicef a aidé la Féguifoot à la rédaction d’une politique de sauvegarde, à l’élaboration d’un plan d’action de vulgarisation de la politique, à la formation des encadreurs dans le cadre de la sauvegarde des enfants et aussi à l’adoption d’un code de bonne conduite », a ainsi expliqué la présidente du CONOR lors de la cérémonie de signature du protocole.

Considérant que tout manquement au bien-être et à la sauvegarde des enfants est une violation de leurs droits, Monsieur Pierre N’Gom (représentant pays de l’Unicef en Guinée) a pour sa part réitéré l’engagement de son institution à promouvoir depuis 2016 la politique de sauvegarde des enfants. Ceci, pour assurer la sécurité de tous les enfants du monde. « Pour l’Unicef, la sauvegarde des enfants se définit comme la prévention des abus physique, sexuels et émotionnels pouvant être commis par d’autres personnes placées sous la responsabilité d’une organisation », a-t-il souligné. Avant de poursuivre, « le protocole d’entente va permettre d’élargir le champ d’application de cette politique au milieu du sport, notamment le football. Il appuiera la Féguifoot dans la mise en œuvre de sa politique interne de sauvegarde afin de donner aux enfants la possibilité de s’épanouir dans un environnement sans violence et sans discrimination ».

Une signature qui arrive à point nommé

Cette décision du Fonds des Nations unies pour l’enfance qui consiste d’accompagner la FGF de la meilleure des façons à l’approche du mois de juin, célébré en Guinée comme mois de l’enfance, est une jolie manière de mettre à profit toutes ces belles valeurs qui font la force de l’institution onusienne partout à travers l’Afrique et le monde.

On imagine que d’autres annonces viendront étoffer ce partenariat dans les prochains mois.

Bernard Leno