Scène musicale guinéenne : les nouvelles de l’artiste Yaya Bangoura ‘’El Bangou’’

L’artiste Yaya Bangoura alias ‘’El Bangou’’ est absent de la Guinée depuis quelques années. Il se trouve actuellement aux Etats-Unis pour des raisons de santé. Il a bien voulu se confier à Mediaguinnee pour donner de ses nouvelles.

« Je suis en Californie, en convalescence. Après une cinquantaine de visites, on a été reçu par l’orthopédiste, Dr. Douglas, qui nous a certifié qu’il y a eu un faux diagnostic en Afrique, principalement à la clinique Ambroise Paré, là où j’ai été reçu. Je suis parti à Dakar. Ce qu’ils devraient faire, ils n’ont pas fait. Ils ont coupé mes nerfs là-bas sans me le dire. Et depuis, après que j’ai quitté Dakar, je n’ai pas pu maintenant marcher. C’est ainsi que je suis parti au Maroc. Là-bas aussi, ils n’ont rien pu faire. Donc étant en contact avec la fondation Globisine Fofana, je suis rentré à Conakry. Deux (2) ans après, je me suis retrouvé aux Etats-Unis. Pour le moment, je suis en rééducation intense après deux grandes opérations(…) », a-t-il confié.

Elisa Camara