Scrutins du 1er mars : les sages de Dialakoro rassurent Diakaria Koulibaly et Cie que la mobilisation sera totale

Comme nous l’annoncions, le candidat uninominal du RPG Arc-en-ciel dans la circonscription électorale de Mandiana, Diakaria Koulibaly a été triomphalement accueilli la semaine dernière par les habitants de sa terre natale (Dialakoro).

Cette mobilisation festive s’est déroulée en présence Dr Ballo, ministre chef de Cabinet civil à la Présidence de la République, Mady Kaba Camara, ministre conseiller à la Présidence, Aboudoulaye Magassouba, ministre des Mines et de la Géologie et tant d’autres cadres venus réitérer tout leur soutien au Président de la République, Pr Alpha Condé et aussi à Diakaria Koulibaly, fils du terroir et candidat pour les prochaines législatives.

A cette occasion, les sages de la localité n’ont pas manqué de mots pour magnifier les efforts du président Alpha Condé, avant d’indiquer : « Dialakoro est et demeure pour le RPG Arc-en-ciel et son champion, Pr Alpha Condé. Pour ces législatives et le référendum, Dialakoro promet 100% pour Diakaria Koulibaly… »

Youssouf Keita