Se brosser les dents trois fois par jour préserve aussi le cœur

Se brosser les dents au moins trois fois par jour peut réduire le risque d’insuffisance cardiaque de plus de 10 %. Telle est la conclusion d’une étude à grande échelle menée par des scientifiques sud-coréens.

Des chercheurs ont mis en lien le fait de se brosser les dents trois fois par jour (ou plus) et le risque de fibrillation auriculaire et d’insuffisance cardiaque. Le brossage fréquent réduit le nombre de bactéries entre les dents et les gencives, les empêchant de migrer vers les artères et le cœur.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques sud-coréens ont étudié le lien entre l’hygiène bucco-dentaire et les problèmes cardiaques avec une étude portant sur 161.000 personnes âgées entre 40 et 79 ans. Tous les patients ont subi un examen médical entre 2003 et 2004 et des informations ont été recueillies en ce qui concerne leur taille, poids, maladies chroniques, mode de vie et habitudes en terme d’hygiène buccale. Au moment du suivi dix ans plus tard, environ 5 % d’entre eux présentaient une insuffisance cardiaque et 3 % ont développé une fibrillation auriculaire.

D’autres études

Il s’avère que le brossage des dents quotidien était associé à un risque de fibrillation auriculaire moindre de 10 %, et de 12 % pour l’insuffisance cardiaque au cours des années de suivi. Les résultats étaient indépendants de facteurs tels que l’âge, le sexe, la situation financière, l’exercice régulier, la consommation d’alcool et l’IMC.

Une autre étude a déjà montré qu’une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut entraîner la présence de bactéries dans le sang, ce qui peut causer une inflammation dans l’organisme. Cela augmente entre autres le risque de battements cardiaques irréguliers et d’insuffisance cardiaque.

“Nous avons étudié un groupe important sur une longue période, cela renforce nos conclusions”, explique le Dr Tae-Jin Song, auteur, principal auteur de l’étude. Et d’ajouter : “Alors que le rôle de l’inflammation dans l’apparition de maladies cardiovasculaires devient de plus en plus évident, d’autres études sont nécessaires pour définir des stratégies d’importance pour la santé publique.”

Source: HLN, Santé Magazine, Daily Mail