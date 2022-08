Second tour des éliminatoires CHAN 2023 : le sélectionneur Lappé Bangoura convoque 24 joueurs (liste)

Pour la double confrontation entre le Syli local de Guinée et celui du Sénégal prévue les 27 août et 2 septembre prochain dont le vainqueur participera au championnat Afrique des Nations ‘’CHAN ALGERIE 2023″, le sélectionneur du Syli National local, Mohamed Kanfory Lappé Bangoura et son staff ont enfin retenu vingt quatre joueurs locaux. La liste des joueurs a été rendu publique ce vendredi 19 août 2022, au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue au siège de la Fédération Guinéenne de Football.

LA COMPOSITION DE LA LISTE

3 TROIS GARDIENS DE BUTS

Moussa Camara (Horoya AC)

Hambaliou Koulibaly (Wakriya AC)

Gabar Sylla ( SAG de Siguiri )

(7 DÉFENSEURS)

Ibrahima Sory Doumbouya ( Horoya AC )

Bangaly Cissé ( SOAR Académie )

Ousmane Papa Conté ( SOAR Académie )

Mohamed Chérif Camara ( Hafia FC )

Ibrahima Sory Camara ( Hafia FC )

Ibrahima Y. Camara ( FC Séquence )

Ibrahima Sory Kaba ( SAG )

7 MILLIEUX DE TERRAINS

Mory Kanté ( Horoya AC )

Ismaël Camara ( Horoya AC )

Ousmane Dramé ( Hafia FC )

Gaoussou Siby ( Hafia FC )

Fodé Gaoussou Camara ( CI Kamsar)

Abdoulaye Bangoura (Wakriya AC)

Morifing Donzo (FC Séquence)

7 ATTAQUANTS

Gnagna Barry (Horoya AC)

Samba Diallo (FC Santoba)

Facinet Doss Soumah (SOAR Académie)

Sekou Oumar Yansané (FC Séquence )

Mohamed Camara (ASM Sangaredi )

Ousmane Camara (Éléphants de Coléah)

Mohamed Kouyaté (ASM Sangaredi)

A signaler qu’après un match aller sur la terre sénégalaise, la Guinée quant à elle, ne possédera pas cet avantage, car, le match retour se jouera à Bamako comme l’a confirmé la Fédération Guinéenne de Football.

La raison est que la Guinée ne dispose pas un stade répondant aux normes de la Confédération Africaine de Football (CAF) en vue d’accueillir ses rencontres à la maison.

MAÏMOUNA FRIA BANGOURA