Secteur privé guinéen : Après son unification, Elhadj Habib Hann décline les nouvelles orientations et ambitions du patronat guinéen

Après avoir réussi à unifier le patronat guinéen, le désormais président du Conseil National du Patronat de Guinée (CNP-GUINÉE) a animé un point de presse dans la soirée de ce vendredi 25 mars à son siège à Conakry. L’objectif est selon lui, de remercier tous les acteurs qui se sont impliqués pour y arriver. Il a aussi décliné les nouvelles orientations à mettre en place pour consolider « l’acquis »

À en croire Elhadj Habib Hann, l’ unification du patronat est la preuve éloquente que tous les acteurs du secteur privé guinéen peuvent évoluer main dans la main et surtout : « permettre la faîtière patronale d’être bien représentée au près des bailleurs de fonds, aux partenaires de développement et auprès de l’Etat d’une part et d’autre part, crédibiliser tous les projets d’investissement et rassurer les partenaires financiers pour qu’ils sachent que le secteur privé guinéen est là pour appuyer leurs partenaires »

Habib admet qu’il y a un tas de travail qu’il faut mettre en place : « Le premier travail, c’est d’arriver à structurer le patronat, d’arriver à organiser toutes les activités et toutes les organisations socio-professionnelles, fédérer les entités du secteur privé mais aussi de permettre à toutes les activités d’être bien formalisées et de débuter les activités informelles autant que possible. Ce qui permettra une bonne contribution de l’ensemble du secteur privé guinéen à l’économie nationale et de permettre au secteur privé guinéen d’être au cœur du développement du pays et permettre également à tous les secteurs guinéens de contribuer positivement à la mobilisation des recettes pour l’Etat, parce que c’est l’Etat qui va financer les projets de développement mais qui est le mobilisateur ? C’est le secteur privé en grande partie », a-t-il précisé.

Poursuivant, Elhadj Habib Hann fait remarquer que les problèmes sont multiples et diversifiés : « Nous avons des problèmes au niveau de la douane, nous avons des opérateurs économiques qui recevaient leurs marchandises après une longue attente au niveau du port. Donc, le devoir pour le patronat, c’est de se rapprocher de la douane, du ministère du budget ou de l’économie et des finances de façon à pouvoir solliciter la facilitation des sorties des marchandises soit par des crédits pour permettre à l’ensemble de ses acteurs de ne pas subir des conséquences de surestarie qui peuvent complètement déstabiliser la structure des prix », a-t-il reconnu avant de conclure : « Nous irons également vers la restauration de l’ensemble du secteur privé guinéen dans toutes ses branches, dans toutes ses entités socio-professionnelles, de façon à permettre à recenser par des conditions techniques qui seront mises en place, l’essentiel des préoccupations du secteur privé guinéen par branche et au final, de remettre sur papier et se rapprocher du gouvernement pour essayer de trouver des solutions idoines permettant de faciliter le développement des activités du secteur privé »

Mamadou Yaya Barry