Secteur privé guinéen : le PAG se dissout au profit de la CGE-GUI

L’unification du patronat guinéen est devenue une réalité. Après le CNP-Guinée et d’autres, le Patronat de Guinée (PAG) a été aussi dissout ce lundi 28 mars 2022 au profit de l’entité unique dénommée Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CGE-GUI). C’était à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire de ses membres qui s’est tenue, à Conakry.

Prenant la parole pour la circonstance, le président du PAG, Ismaël Keita, a remercié tous les acteurs qui se sont impliqués pour permettre à leur patronat d’atteindre ses objectifs durant des années. Il a aussi rappelé que la dissolution ne veut pas dire la mort des institutions.

« C’est que nous allons désormais appartenir à un ensemble plus grand et je suis confiant à de meilleur avenir pour le secteur privé guinéen, mais aussi pour vous les membres qui sont là (…) Je tiens à rappeler qu’on avait déjà essayé une fois l’unification, mais ça n’a pas marché. Et je crois qu’avec l’accompagnement du chef de l’Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya qui a facilité les choses à travers le Ministère du Commerce, afin que nous retrouvions autour de la table. Et que toutes les organisations patronales puissent appartenir à un ensemble sans discrimination et que chacun puisse trouver son compte. Donc après beaucoup de tractations, de discussions, de collaborations saines et véridique, nous sommes tombés d’accord sur la création d’une grande faitière. Et cette faitière s’appelle Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CGE-GUI) », explique-t-il à ses collègues membres du PAG.

Poursuivant, il fera savoir que cette nouvelle faitière appartient à tout le monde. « En ce qui concerne la CGE-GUI, je tiens à rappeler qu’elle est votre institution, elle vous appartient pleinement et vous devez prendre toutes vos part la CGE-GUI. Vous n’êtes pas des complètements d’effectif, toutes les institutions sont à part égale dans la CGE-GUI. C’est votre patronat, elle vous appartient et prenez en acte. Je vous rassure que nous ferions ensemble de cette gestion collégiale de notre nouveau bébé qu’est la CGE-GUI », a-t-il rassuré.

C’est après toutes ces explications détaillées que lesdits membres du PAG ont voté à l’unanimité OUI pour sa dissolution au profit de la Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CGE-GUI).

Youssouf Keita

+224 622285400