Sécurisation des bureaux de vote : ‘’à côté de l’Etat, la jeunesse du RPG doit prêter main forte’’ (Sory Sow)

La sécurisation des bureaux de vote a été débattue ce samedi, 22 février 2020, par les responsables du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel), à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire tenue au siège national dudit parti.

Selon Sory du bureau politique national, le dimanche prochain, les Guinéens iront voter en paix. « Je veux commencer mon intervention par vous rappeler une histoire que j’ai vécu avant-hier. Vous savez, j’avais appris la semaine passée qu’on allait préparer dans la rue. Malheureusement, je n’ai pas laissé de dépense à la maison pensant que j’allais manger dans la rue. Mais au finish, je n’ai vu ni marmite, ni cuisinière, ni riz et j’ai passé toute la journée sans rien manger. Pourtant, ils ont promis qu’on allait avoir des marmites, des cuisinières et à manger dans la rue », dira-t-il à l’entame.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Je vais vous dire chers militants de rester sereins. Le dimanche prochain, on ira voter et en paix, il n’y aura aucune violence et aucune pagaille. Le peuple de Guinée ira le dimanche librement voter et rentrer librement chez soi. Ne vous laissez pas manipuler par ceux qui disent que la Guinée va brûler le dimanche. Ils ne peuvent pas brûler la Guinée et ils ne sont pas les seuls en Guinée. Le dimanche 1er mars prochain, on va les promettre des électeurs disciplinés, libres, indépendants et patriotes qui vont voter librement pour les élections législatives et le référendum. Le RPG ne fera pas de violence car, il n’est pas un parti violent. D’ailleurs, on ne gagne pas le pouvoir en Guinée par la violence. Si vous voulez avoir le pouvoir en Guinée, vous devez éviter la violence parce que le peuple de Guinée n’aime pas la violence », dira-t-il, avant d’inviter une nouvelle fois les militants à aller retirer leurs cartes d’électeurs.

Plus loin, il a mentionné : « Allez voter paisiblement, l’Etat prendra ses dispositions pour sécuriser l’ensemble des citoyens guinéens. Quant à la jeunesse du RPG, nous savons tous que le RPG est un parti organisé qui a une jeunesse valable et engagée. Le dimanche, j’invite l’ensemble des jeunes du RPG Arc-en-ciel à aller non seulement voter, mais aussi et surtout à sécuriser tous les centres de vote. Nous devons sécuriser tous les centres de vote le dimanche. A côté de l’Etat, la jeunesse du RPG doit servir et elle doit prêter main forte pour empêcher tout mouvement autour des bureaux de vote. En plus donc d’aller voter, les jeunes du RPG Arc-en-ciel doivent sécuriser les centres de vote… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30