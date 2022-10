Sécurisation des frontières avec l’appui de la France : le mouvement Sékoutouréisme hausse le ton…

Dans une déclaration transmise à Mediaguinee, le mouvement Sékoutoureisme a haussé mardi le ton contre toute coopération avec la France dans le cadre de la sécurisation des frontières guinéennes avec le Mali. Le mouvement indique que cette option « irait à l’encontre de l’indépendance et de la souveraineté pleinement assumées par le peuple de Guinée depuis 1958″🔻

Le mouvement Sékoutoureisme a appris à travers plusieurs médias une information selon laquelle la Guinée aurait demandé un appui secret sous forme de partenariat avec la France dans le cadre de la sécurisation de ses frontières avec du Mali.

Cette information très préoccupante, si elle s’avère, irait à l’encontre de l’indépendance et de la souveraineté pleinement assumées par le peuple de Guinée depuis 1958, cela interpelle le mouvement Sékoutoureisme qui condamne et lance un appel aux autorités de la transition auxquelles il demande une explication sur cette quesion.

Le mouvement Sékoutoureisme, dans sa quête de rétablissement des héros de l’indépendance et s’inscrivant dans la logique de la sauvegarde de l’indépendance et de la souveraineté de la Guinée, fait invite une fois de plus le peuple de Guinée à plus de vigilance.

Le mouvement Sékoutoureisme, invite également l’ensemble des membres du mouvement à rester vigilants et mobilisés pour la lutte pour la sauvegarde de la souveraineté qui doit être à jamais jalousement gardée.

Fait à Conakry, le 10 octobre 2022

La Coordination