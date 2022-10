Sécurisation des frontières guinéennes par la France ? Le démenti du ministre des AE et de l’ambassadeur de France…

La Guinée va-t-elle confier la sécurisation de ses frontières à la France? Ridicule, répond le ministre guinéen des Affaires étrangères Dr Morissanda Kouyaté au sortir d’une rencontre lundi avec les diplomates à Conakry. Même réponse de l’ambassadeur de France en Guinée Marc Fonbaustier qui a balayé la nouvelle qui fait un tollé au sein de l’opinion nationale. Réactions…

Ceux qui ont dit que la Guinée voulait mettre une base militaire française ici et qu’ils ont échoué lamentablement après le démenti du ministre de la défense sont revenus par la fenêtre- Dr Morissanda Kouyaté

Depuis 2 ou 3 jours, ceux qui ont dit que la Guinée voulait mettre une base militaire française ici et qu’ils ont échoué lamentablement après le démenti du ministre de la défense sont revenus par la fenêtre, en disant que la France va déployer des militaires à la frontière entre le Mali et la Guinée. Je voudrais simplement dire que c’est ridicule, simplement ridicule. Les frontières entre le Mali et la Guinée vous le savez, les Maliens sont là. Ce n’est même plus une frontière. Et la Guinée participe à la sécurisation du Mali, de ce pays frère en envoyant des milliers de soldats depuis cette guerre de 2012 au Mali. Donc c’est vraiment ridicule de penser que nous allons faire appel à d’autres pays et à la France pour sécuriser cette frontière-là. Le 22 novembre 1970, nous nous sommes battus tout seul contre l’agression portugaise. En 2000, nous nous sommes battus tous et nous avons gagné contre les agressions des mercenaires qui voulaient prendre la Guinée. Nous avons gagné. Nous avons aidé dans la lutte contre les terroristes partout dans le monde. Donc c’est ridicule, je dis une fois encore de chercher à créer des confusions dans la tête, en disant que la France et la Guinée vont déployer des trucs sécuritaires. Je le démens…

« Je me demande qui peut avoir intérêt ainsi à agiter des questions qui ne se posent pas » Marc Fonbaustier, ambassadeur de France

» (…) Je n’avais pas prévu d’intervenir mais je voudrais simplement souscrire à 100% même à 1000% vos propos, sujet ou n’est pas un sujet. Et je m’étonne de voir circuler ce type d’information sur les réseaux sociaux. Je me demande qui peut avoir intérêt ainsi à agiter des questions qui ne se posent pas ».

Décryptage : Christine Finda Kamano