Sécurisation des recettes publicitaires, le cheval de bataille de Mandian Sidibé (Par Ibrahima Diallo)

Depuis sa nomination le 16 décembre 2021 comme Directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP),

Mandian Sidibé enfourche de mains de maître la bataille pour faire gagner des rentrées d’argent au trésor public guinéen avec à la clé la digitalisation en cours pour mettre fin à la longue période de fraude et aux pratiques de détournement des régimes précédents.

Conscient que cette perspective appliquée avec discipline et rigueur contribuera à renflouer les caisses de l’Etat, Mandian Sidibé est imperturbable. Il tient à son objectif de réussir ce chantier phare de son action. Ce qui permettra à l’OGP de se porter mieux. Et à lui de contribuer à écrire la nouvelle page de l’histoire de l’OGP.

Le Directeur Général Mandian Sidibé est à l’œuvre. Des contacts utiles sont en cours. Les travailleurs sont plus que jamais unis comme un seul homme autour de leur DG. Les partenaires aussi sont mobilisés pour une meilleure collaboration.

Il s’agit , en mot, de repartir sur de nouvelles bases dans un nouvel élan d’inoculation et de progrès.

Tous ensemble, ils travaillent à atteindre cet objectif commun fixé par la nouvelle équipe dirigeante.

Quant au soutien et l’appui des hautes autorités de la République, nul n’ignore l’engagement du Colonel Mamadi Doumbouya Président du CNRD, Président de la transition, pour la réfondation de l’Etat guinéen dans tous ses secteurs.

C’est dans cet esprit patriotique et cette volonté affichée que l’Office Guinéen de Publicité (OGP) apportera sa part de contribution sans équivoque pour la pleine réussite des engagements de l’homme du 5 Septembre, pour le devenir radieux de la Guinée et des Guinéens.

En réussissant à rendre conforme des espaces publicitaires légaux et en procédant au rappel des travailleurs naguère marginalisés et injustement écartés, le Directeur Général Mandian Sidibé apporte l’espoir et renouveau qui permettront à l’Office Guinéen de Publicité( OGP) d’atteindre les objectifs futurs qui seront encore plus grands et meilleurs qu’aujourdhui.

Ibrahima Diallo

Journaliste et Écrivain