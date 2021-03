Sécurité à l’Assemblée nationale : Damaro annonce de nouvelles mesures

Après le renforcement de la sécurité au niveau de l’assemblée nationale suite à l’irruption d’un inconnu la semaine dernière qui a poignardé trois militaires, le patron des lieux vient d’annoncer un autre dispositif.

Amadou Damaro Camara a invité l’ensemble du personnel du parlement guinéen à se munir désormais d’un badge pour pouvoir accéder à certains locaux du parlement. Il a fait l’annonce ce mercredi 17 mars lors d’une rencontre avec le Forum des femmes parlementaires.

« (…) On a des problèmes de sécurité, on a des problèmes quand des artistes viennent. On ne sait pas qui est travailleur ou travailleuse. Qui est visiteur ou visiteuse. On ne sait pas qui va dans quel bureau. Mais je vais vous inviter désormais, je crois que la questure est en train de prendre des dispositions, pour que tout le monde porte des badges. Si vous n’avez pas de badge, vous ne pouvez plus accéder à certains locaux de l’assemblée nationale, pour des problèmes de sécurité, pour vous et pour nous-mêmes les députés », a déclaré le président du parlement guinéen, l’honorable Amadou Damaro Camara.

Elisa Camara

