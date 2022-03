Sécurité : Échappant de justesse à une vindicte, des présumés voleurs de motos se font embarquer par la police

Les services de sécurité du commissariat central de Dixinn ont procédé à l’arrestation dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 mars aux environs de 4 heures du matin, de deux présumés voleurs de motos. Il s’agit de Aboubacar Soumah et Sansy Danfa, membres d’un gang qui se donne pour mode opératoire d’emprunter une moto taxi et de l’envoyer dans un endroit isolé afin de l’agresser.

Selon le commissaire central de Dixinn, commissaire Dondon Dansoko, ses services auraient été alerté par la clameur publique.

« Mes services et moi avons interpellé un groupe de voleurs de moto. Ça fait la troisième fois qu’on nous interpelle sur le même mode opératoire, c’est-à-dire dire, il y a toujours une dame qui est en charge de déplacer le taxi motard, arrivé à un coin un peu isolé, ses complices arrivent dans une voiture, ils percutent le motard et ils prennent la moto pour partir. Pour le coup d’hier, Commissaire Idrissa était de permanence, le même cas s’est posé à Kénien sur le pont. Aussitôt informé, il a mis les services à profit et la clameur publique nous a aidé, on a mis main sur les éléments que vous voyez qui étaient auteurs et complices des deux autres qui ont fui avec la moto », a expliqué le commissaire.

N’eût été l’implication du commissaire Idrissa Kéita et de ses hommes, ces malfrats pris la main dans le sac se seraient fait lynchés par des citoyens qui avaient commencé à caillasser leur véhicule d’opérations.

« Hier aux environs de 4 heures 05, un agent du commissariat urbain de Kénien nous a informé qu’il y a une clameur publique et que si jamais on ne venait pas ils vont lyncher les deux individus et brûler leurs véhicules. Aussitôt nous nous sommes rendus sur les lieux pour extraire les deux personnes, à savoir Aboubacar Soumah et Sansy Danfa. Aussitôt, on les a emmenés à notre service pour les garder. Après les avoir emmenés au commissariat de Kénien, nous nous sommes rendus sur les lieux pour une deuxième fois pour tracter le véhicule avec notre pickup. Selon les informations d’un témoin oculaire qui a aperçu le jeune au niveau du pont de Kondebounyi, il demandait au secours. Ce dernier s’est arrêté, il dit qu’est-ce qui ne va pas ? Il dit qu’on m’a volé ma moto. Les gens qui l’ont enlevé sont un peu devant, ils sont dans un véhicule que je peux facilement reconnaître. Alors, le monsieur l’a embarqué sur sa moto en direction de Madina. En cours de route, le monsieur a éteint les phares, arrivé à Kénien, le jeune a dit c’est le véhicule attention, c’est le véhicule en question, dépassons. Dès qu’ils ont dépassé, ils ont fait le tour pour faire appel à certains motards pour venir les prendre. Mais sur le coup, il paraît qu’il y a une moto là-bas. Une troisième personne a pris la moto pour partir et la quatrième personne a pris la tangente », déclare-t-il.

Souleymane Diallo la victime, dit avoir été déplacé par un individu pour l’envoyer vers Gbéssia: » Hier nuit, j’étais à nôtre base vers le lavage (Hamdallaye), Il y a un des leurs qui est venu me déplacer pour aller sous le Pont de Gbéssia. Je lui ai dit 15.000 Gnf. il m’a dit de laisser à 10.000. Je lui ai dit non que ce n’est pas bon car le travail de nuit est risqué. Il m’a dit OK on peut aller. Je lui ai dit de payer avant de bouger, il dit que son argent est dans sa poche arrière et qu’une fois sur place, il me paiera. On est allé jusque-là où se trouve la photo de Navigator sous le pont, il m’a dit de le laisser là-bas. Il m’a remis 10.000 et a fait semblant de chercher les autres 5000. Pendant ce temps, moi je regardais autour de moi et j’ai vu venir une voiture qui est venue garer à côté de moi. Aussitôt, celui qui m’a déplacé en a profité pour éteindre ma moto qui était en mode ralenti et prendre mes clés. En même temps, ses amis sont sortis de la voiture. Quand j’ai vu l’un d’eux avec une machette, je me suis enfui laissant ma moto avec eux. Et ils sont partis avec. Après, je me suis arrêté au bord de la route et j’ai commencé à crier. Il y a quelques voitures qui passaient et des motos aussi. Alors, il y a une moto qui s’est arrêtée pour me demander ce qui se passe. Je leur ai expliqué qu’on venait à l’instant de me voler ma moto et que les voleurs avaient pris la direction de Madina et que je pouvais reconnaître leur voiture. Ils étaient déjà deux sur la moto et ils m’ont dit de monter derrière eux. Alors nous sommes partis jusqu’à Kénien et on a vu garer leur voiture sous le pont. Il semblait que la voiture était tombée en panne. J’ai fait signe au motard qui a éteint les phares et garer sa moto. Au même moment, on a vu celui qui m’a déplacé prendre la moto et s’en aller avec. Il nous a fait descendre de la moto moi et son ami et lui, il a dépassé les malfrats en faisant des zigzags avec la moto puis est allé alerter les policiers du commissariat de Kénien. Pendant ce temps, nous, on s’est mis à arrêter d’autres motards qui passaient pour leur demander de l’aide. Ainsi on a pu regrouper plusieurs motards sur le pont avant d’aller confronter les bandits » , a-t-il relaté.

Interrogés, les présumés qui ont raconté une toute autre version ont nié les faits qui leur sont reprochés. Le commissaire Dondon en a donc profité pour attirer l’attention de la population guinéenne en ce qui concerne les véhicules qui circulent la nuit car selon lui, ils sont ceux qui procèdent à ce genre de pratiques.

Maciré Camara