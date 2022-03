Sécurité et protection civile : des journées portes ouvertes sous le thème « protection des populations : votre collaboration, notre responsabilité »

Le ministère de la sécurité et de la protection civile a procédé à l’organisation ce mercredi 30 Mars de la première édition des journées portes ouvertes. S’étendant sur trois (3) jours, et organisées sous le thème » protection des populations : votre collaboration, notre responsabilité « , l’objectif de ces journées portes ouvertes est d’améliorer les profils des relations entre les services de police et de protection et les citoyens.

Selon Ibrahima Sory Touré, Chef de Cabinet du département de la sécurité, ces journées portes ouvertes sont une partie intégrante du plan d’action du département : « Étant une institution publique, les populations en général et particulièrement les citoyennes et citoyens ressentent l’impact des différentes politiques publiques que nous élaborons et mettons en œuvre. Nous sommes ainsi redevables des différentes décisions que nous prenons mais aussi nous avons l’obligation à ce que les populations s’approprient du contenu et de la portée de nos réformes et nos outils de politique. C’est pourquoi, plusieurs organisations font le choix d’organiser des Journées Portes Ouvertes, qui sont aujourd’hui, un puissant outil de marketing économique et social pour tous les types d’organisations commerciales, gouvernementales et non gouvernementales. Sur ce lieu symbolique, rempli et plein d’enseignements, nos cœurs se réchauffent, nos convictions sont profondes et nos espérances sont grandes pour faire de la police et de la protection civile, une institution, exclusivement au service des populations », a-t-il estimé.

Pour le ministre Bachir Diallo, l’accès aux services de police et de protection civile étant l’axe d’intervention majeure qui justifie l’organisation de ces journées devrait : « Permettre à nos citoyens d’avoir accès à l’ensemble des services de police (la fluidité dans la circulation qui est un élément majeur pour permettre à chaque citoyen de se présenter, d’un endroit à un autre. Également, la lutte contre les tracasseries dans nos commissariats. Autrement dit, nous ne voulons plus qu’on se fasse arnaquer dans un commissariat. En fin et entre autres, poursuivre la mise en œuvre de la doctrine de la police de proximité qui est un élément fondamental, qui assure la sécurité en associant l’ensemble des citoyens depuis les quartiers jusqu’au niveau de la commune, ça peut-être, les ingénieurs, la jeunesse, les gendarmes, les populations. Pour que tous ces éléments-là se mettent ensemble pour sortir un peu de la logique réactive et répressive de la police et assurer la sécurité dans leurs quartiers respectifs », a déclaré le ministre.

Moussa Kanté, étudiant en licence 3 à l’université Mahatma Gandhi a livré ses impressions par rapport à cette activité : « Mes impressions sont très bonnes. Je pense que ce genre d’initiative peut nous permettre à nous populations de collaborer avec les agents de sécurité. Ça nous rassure surtout quand on entend des tirs sans connaître la raison réelle. Donc ce genre d’activité nous permet de savoir réellement les actions menées par nos forces de défense sur le terrain. Alors nous sommes rassurés et nous pouvons vivre dans la tranquillité », a-t-il affirmé.

À noter que cette première journée portes ouvertes du ministère de la sécurité et de la protection civile s’est terminée par une visite des stands et des simulations des agents de la CMIS, BRI et BRB quand à leurs interventions sur le terrain.

Maciré Camara