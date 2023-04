Sécurité et Protection Civile : le nouvel Inspecteur général poursuit sa tournée au sein des services relevant du département

Ce mardi 11 avril, le nouvel Inspecteur général de la Sécurité et de la Protection civile était d’abord avec son équipe au bureau de stratégie de développement. Ensuite, il est parti à l’Ecole nationale de la police et de la protection civile. De là, ils sont passés à la direction générale des renseignements intérieurs. Avant de terminer la journée d’aujourd’hui au niveau de l’ONI (Office National d’identification) pour parler de la discipline et du comportement qu’il faut par rapport à l’éthique et la déontologie au sein de la police.

Selon Mamadouba Paye Camara, inspecteur général de la police et de la protection civile, cette journée aussi été bénéfique. « Pour qui parle d’une stratégie de développement de différentes tâches de suivi et évaluation au sein du département de la sécurité c’est important avec tous les investissements que le département est en train de faire dans le cadre des constructions des différents commissariats et aussi à l’Ecole nationale de police, le temple du savoir. Parce que le policier, c’est à l’école il apprend tout, c’est là où il y a le savoir et le savoir-faire. Et c’est surtout important qu’on rappelle aux policiers, le code de déontologie. Donc l’école a été bénéfique. Nous sommes passés à la direction générale des renseignements intérieurs où nous avons appris beaucoup de choses et venir au niveau de l’ONI (Office National d’identification) où nous avons découvert que honnêtement le département de la Sécurité a fait un grand investissement dans le cadre de l’identification pour des citoyens. La journée d’aujourd’hui, c’est une journée d’enseignement qui nous a édifiés sur beaucoup de points. Une fois encore la police nationale et l’inspection générale des services feront tout pour que les différents services de police puissent accomplir leurs tâches sans difficultés », a-t-il souligné.

Pour sa part, Mamadou Lamine Nabé, commissaire divisionnaire de police, Directeur général de l’Ecole de police nationale de Kagbelen, coordinateur de la formation et du développement des compétences au sein du ministère de la Sécurité et de la Protection civile s’est dit heureux d’accueillir cette inspection. « L’inspecteur ne peut être qu’un partenaire de l’école. Le premier souci du département, c’est de voir ses personnels travailler de façon professionnelle et observer la discipline qui sied. Et c’est pourquoi tout de suite j’ai parlé de savoir. Le savoir, nous le procurons ici. Le savoir-faire qui consiste à extérioriser le travail est aussi important pour nous puisque nous enseignons également. Mais il y a un troisième volet qu’on appelle le savoir-être ,c’est l’attitude ou le comportement qu’on adopte pendant qu’on extériorise son savoir. Et si cela ne correspond pas à la profession, vraiment la profession doit prendre un coup. C’est pourquoi nous saluons l’inspection au sein de l’école pour que nous puissions voir comment travailler ensemble lorsque au sein de la police et de la protection civile la discipline règne et que le personnel sache ce qu’il doit faire puisque quelle que soit la volonté que nous avons pour travailler, quelle que soit la formation que nous avons pour appliquer la loi dans notre pays, si nous n’avons pas les attitudes ou les comportements qu’il faut pour le faire, quelque part, le travail ne va pas atteindre son objectif. C’est pourquoi moi je suis très heureux de recevoir cette délégation, à sa tête l’inspecteur général de police pour parler de la discipline et du comportement qu’il faut par rapport à l’éthique et la déontologie de notre corporation », a-t-il indiqué.

Partout où il est passé, cet inspecteur général de police et de la protection civile a tenu à rassurer les responsables ainsi que les agents de police qu’il n’est pas leur ennemi mais qu’il est plutôt là pour eux et à leur service. Cependant, il leur a aussi signifié que son service sera très regardant. Et selon lui, un policier qui commettra une Infraction et qui mérite d’être traduit en justice, l’inspection n’hésitera pas.

Christine Finda Kamano

622 716906