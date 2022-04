Sécurité et protection civile : tenue de la session inaugurale pour l’opérationnalisation de la commission santé du MSPC

Le ministère de la sécurité et de la protection civile a procédé ce mardi 19 avril 2022, à l’ouverture de la première session inaugurale portant sur l’opérationnalisation de la commission santé. Un organe consultatif permanent placé sous l’autorité administrative du ministre en charge de la police et de la protection civile créé par décret numéro 072/PRG/SGG du 30 avril 2015, dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des agents et de consolider le capital humain.

Parlant des différentes missions de cette commission santé, Georges Tolno, Commissaire Centrale de police et président de la commission santé à déclaré qu’elles contribueront entre autres à : « contribuer à la santé des agents de la police nationale et de la protection civile, émettre des avis motivés à l’attention du ministre de la sécurité et de la protection civile, des questions relevant de sa compétence dans le cadre des maladies graves et situations invalidantes affectant le personnel ; contribuer à améliorer, exprimer à tous ceux et celles qui sont confrontés aux problèmes de santé; veiller sur l’observation des règles d’hygiène ; et produire des notes techniques à l’adresse de Monsieur le ministre pour son avis », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il ajoute que face à ces enjeux majeurs, la commission santé dispose d’atouts et des moyens permettant d’organiser les consultations régulières à vocation technique dans sa mission de gestion de personnel « À savoir : des candidats au recrutement, leurs soins médicaux, les examens médicaux, le transport et l’hospitalisation, évaluer des séquelles, leurs évacuations à l’étranger et la prise en charge des décès. L’opérationnalisation du fond social nous permet d’assurer la prise en charge de nos agents et de leurs familles en matière de sécurité sociale », a-t-il souligné.

Selon Amadou Baïlo Diallo, Directeur Général du fond, organe venant en appui à la commission de santé a réitéré sa volonté à accompagner toutes les initiatives de la commission santé.

« Le fond social de la sécurité et de la protection civile, en tant que organe chargé de la mise en œuvre de la protection sociale du ministère de la sécurité et de la protection civile vient en appui à cet organe consultatif du ministère de la sécurité qui est la commission santé pour améliorer les conditions de santé des personnels de police et de protection civile. L’occasion est pour nous dans le cadre de la relance des activités du fond social de la sécurité et de la protection civile, en tant que maillon de cet organe consultatif, le fond social de la sécurité et de la protection civile qui dans son ADN une exigence et une ambition forte, est aujourd’hui considéré comme non seulement, un assureur de vie mais il est considéré plus qu’une assurance », a-t-il estimé.

S’inscrivant dans le cadre du plan d’action du ministère de la sécurité et de la protection civile établi à la demande des autorités de la transition, l’opérationnalisation de cette commission santé vise selon Nouhan Traoré, Secrétaire Général du département à satisfaire les populations en ce qui concerne la fourniture des services de sécurité et de protection civile



« Il vous souviendra que depuis quelques jours, nous avons travaillé d’arrache-pied pour doter notre département d’un plan d’action qui définit les différentes missions du ministère dans le cadre de l’exercice 2022. Ce plan d’action a été élaboré à la demande des autorités de la transition qui voudraient cesser de façon définitive avec le pilote à vue qui a caractérisé la marche des différents départements ministériels (…). Pour cette année, dans le cas du ministère de la sécurité, nous avons défini un certain nombre d’orientations et de missions qui doivent concourir tous à la satisfaction des populations en ce qui concerne la fourniture des services de sécurité et de protection civile. C’est à ce titre que le ministre de la sécurité et de la protection civile, s’inspirant des orientations issues de la lettre de mission du premier ministre, s’inspirant des orientations définies dans la charte de la transition, a cru devoir définir une activité principale qui est celle de l’opérationnalisation de nos services. Tous les services essentiels du département doivent être opérationnels en temps réel », dira-t-il.

Cependant, notons qu’à ce jour, la grande majorité du personnel de police et de la protection civile n’arrive pas encore à jouir effectivement de ces droits en raison des nombreuses contraintes qui pèsent sur notre système de santé et notre système efficace de protection en santé.

Maciré Camara

+(224) 628 112 098