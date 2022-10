Sécurité et santé au travail : c’est parti pour la validation des termes de référence et de lancement du processus…, à Conakry

Un atelier de validation des termes de référence et de lancement du processus d’élaboration du profil national et d’un programme national en sécurité et santé au travail a ouvert ses portes ce mardi 18 octobre 2022, dans un réceptif hôtelier de la place.

C’est une initiative du département en charge du Travail et de la Fonction Publique à travers le service national de santé au travail (SNST) avec l’accompagnement des partenaires dont le bureau international du travail (BIT) et l’OMS. Il (atelier) regroupe les représentants des syndicats, du patronat et des hauts cadres venus de l’administration publique.

Le coup d’envoi des travaux de cette rencontre a été donné par le secrétaire général du Ministère du Travail et de la Fonction Publique, Aboubacar Kourouma, qui avait à ses côtés plusieurs invités de marque.

Dans son allocution de bienvenue, le Directeur national du service national de santé au travail a salué les participants pour leur présence, avant de préciser :

« Comme l’avait relevé la rencontre lors de l’atelier de validation de la PNSST en mai 2022, les administrations en charge du travail font face actuellement à de nombreuses difficultés dans leur fonctionnement et leur organisation dans le cadre de protection, de surveillance et de contrôle de la sécurité et santé au travail. Ces difficultés impactent leurs performances et qu’ils peinent à assumer correctement leurs missions. D’où la mise d’un profil et d’un programme national qui sera un levier dans la mise en œuvre des actions de prévention et de gestion SST en faveur des travailleurs », dira entre autres Dr Yansané.

Poursuivant, il dira que cet atelier rentre dans le cadre des concertations tripartites des intervenants dans le monde du travail, en ce qui concerne le renforcement des capacités, la connaissance des parties prenantes à tous les niveaux, la synergie d’actions dans les activités de prévention et le respect des textes réglementaires.

Quant au représentant du BIT, il a tout d’abord remercié les autorités guinéennes tout en rassurant que l’accompagnement de son institution ne fera pas défaut en Guinée.

« Aux participants à cet atelier, je voudrais témoigner ma reconnaissance par rapport au sacrifice que vous avez fait par rapport à votre programme pour être à rendez-vous du donner et de recevoir parce qu’il s’agit de donner ce que nous connaissons de la sécurité-santé au travail en Guinée. Parce qu’il faut faire un état des lieux pour promouvoir la mise en place d’un système national et avec les politiques nationales et programmes nationaux dignes de l’attente des pouvoirs du pays… »

Au nom de son ministre, le secrétaire général dira que depuis le 5 septembre 2021, le CNRD dans son élan de refondation de l’Etat a inscrit dans ses priorités l’amélioration des conditions de travail pour chaque guinéen.

« C’est dans cette logique que les règlementant le domaine de la sécurité et de la santé au travail sont soumis à une révision notamment le Code du travail, le Code de la santé publique et le Code de la sécurité sociale. La sécurité et santé au travail est un ensemble d’actions destinées à prévenir les risques professionnelles, à protéger et promouvoir la santé des travailleurs par l’évaluation et la gestion des différents risques présents en milieu de travail », a-t-il mentionné, avant d’inviter les participants à l’assiduité dans les travaux dudit atelier

A noter que les travaux prendront fin demain mercredi.

Youssouf Keita