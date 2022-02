Sécurité : le ministre Bachir Diallo déterminé à en finir avec les anciennes pratiques délictueuses et illégales

🔴Par Actu Sécurité🔴Le vendredi 12 février 2022 , restera gravé à jamais dans les annales de l’histoire de la police nationale

C’est un ministre décidé à rompre avec les anciennes habitudes qui s’est adressé aux personnels de la police nationale au cours de son rassemblement hebdomadaire .

Depuis sa nomination à la tête du Département de la Sécurité et de la Protection Civile ,c’est la première fois que le ministre Bachir Diallo ,s’est invité selon un policier présent et va plus loin loué le mérite et le courage du ministre Bachir Diallo à communiquer sans tabous dans une transparence remarquable sur les ressources allouées à son Département ainsi que les différentes programmations budgétaires .

Le CNRD avec à sa tête Le colonel Président MAMADI DOUMBOUYA a inscrit la Sécurité au coeur de la refondation de LETAT.

Selon les indiscrétions ,il est Le premier ministre de la securité depuis l indépendance à s’exprimer ainsi comme pour dire que la chose publique est sacrée et doit bénéficier de l attention et l’adhésion de tous .

Son sens du dialogue et son humilité qui sont autant de vertus qui font que nous croyons en son leader ship.

Un officier de l’armée guineenne gardant l’anonymat affirme du ministre BACHIR DIALLO son sens du travail bien fait pendant son passage au ministère de la Défense nationale comme Directeur de cabinet et autres services de commandement et d’instruction

Il a su instauré un climat de confiance réciproque avec ses collaborateurs en dépit du fait qu’il soit l’objet de critiques négatives .

L’ancien général à la retraite et ancien ministre de l’intérieur du Sénégal , auteur des carnets secrets d’une alternance au senegal et chargé du projet de la réforme du secteur de sécurité en guinée , LAMINE CISSE lui accorde beaucoup de considération e un grand respect pour le travail abattu et son expertise à asseoire véritablement les bases de la réforme au sein des comités techniques sectoriels

(Defense , douane , justice ,police et environnement ) .

Selon l’hebdomadaire Jeune Afrique , le ministre Bachir Diallo est un pillier de la transition en cours sous la haute direction du colonel MAMADI DOUMBOUYA

Au ministère de la sécurité tout est sous contrôle

La marque BACHIR DIALLO sest imposée en si peu de temps.comme l » affirme souvent le ministre Bachir Diallo < je veux obtenir votre aide et j’en ai besoin .Nous devons parvenir à cette sécurité collective d’une manière qui ne nuit pas à l’essence même de ce que nous cherchons à protéger > ●

