Sécurité : le ministre Bachir Diallo inaugure une nouvelle galerie dédiée à ses prédécesseurs

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a procédé à l’inauguration ce mercredi 20 juillet de la nouvelle galerie de portraits dédiée aux anciens ministres du département de la Sécurité et de la Protection Civile. La cérémonie inaugurale qui a eu lieu dans l’enceinte du département, avait pour but de rendre à ces anciens ministres, un hommage mérité pour service rendu et pour leurs sacrifices dans l’édification de la nation guinéenne.

Selon le ministre Bachir Diallo, ces devanciers ont été les artisans et architectes qui ont façonné brique par brique l’outil de sécurité et de sureté nationale de la Guinée de 1958 à nos jours.

« Vous avez donné une partie importante de votre vie pour que nos concitoyens, leurs biens et nos institutions soient sécurisés. Votre parcours professionnel reste intimement lié à l’histoire de notre pays. Pour cela, les forces de Police et de Protection civile vous doivent respect, considération et reconnaissance pour toujours. Par ma voix, le Gouvernement de la Transition, sous le leadership de Son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre et les membres du Gouvernement vous rendent hommage », a-t-il entamé.

Au nombre de 28, ces ministres se sont succédé à la tête de ce département de 1963 à nos jours en allant de Fodeba Kéita de 1963 en 1966 jusqu’à Albert Damantang Camara de 2019 au 5 septembre 2021. Profitant de l’occasion, Bachir Diallo a adressé une prière en la mémoire des leurs disparus.

« Je sais que les pionniers, les pères fondateurs de ce qu’est aujourd’hui le ministère de la Sécurité et de la Protection et de la civile, ne sont pas parmi nous. Je saisis donc cette occasion solennelle, pour implorer Allah SWT, pour qu’il les accepte dans son Paradis. Ils n’ont pas vécu pour rien. La preuve, c’est que des décennies après, voilà qu’une autre génération de femmes et hommes sont mobilisés pour célébrer leur exceptionnel accomplissement. En tant que successeur, laissez-moi dire que je suis plus qu’honoré de rendre un vibrant hommage à l’ensemble de mes illustres prédécesseurs qui ont eu la lourde responsabilité de diriger ce prestigieux ministère régalien. Ils ont tous, soit mis leur énergie et leur prestige au service de la grandeur et de la souveraineté de notre pays, ou manifesté leur attachement aux valeurs d’une Police républicaine », a-t-il déclaré.

Au nom de ses homologues anciens ministres, Maramani Cissé après avoir exprimé les vifs remerciements de ceux-ci au ministre Bachir, avant de les appeler à lui venir en aide.

« Vous savez, la dimension historique de la Guinée est infinie. La dimension politique de la Guinée est infinie. Donc la Guinée c’est un grand pays. De même, la police nationale guinéenne s’est inscrite depuis la création de jusqu’à maintenant parmi les meilleures polices du monde. Je le dis en connaissance de cause, parce que j’ai travaillé 15 ans au secrétariat d’Interpol avec toutes les polices du monde et toutes les polices d’Interpol. La police guinéenne n’est pas en retard, et chacun partout où il est passé, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Donc soyons les yeux du ministre Bachir, soyons les oreilles du ministre Bachir, soyons les pensées du ministre Bachir. Il n’aura pas le temps de prendre son téléphone pour appeler tout le monde, ses charges gouvernementales sont énormes. C’est à nous de venir vers lui », a-t-il estimé.

Pour terminer, Bachir Diallo a rassuré ses prédécesseurs de la volonté positive du chef de l’État, à porter haut ce flambeau qui est le leur.

Maciré Camara

