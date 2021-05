Sécurité : les moto-taxis et tricycles interdits dans la commune de Kaloum (officiel)

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 5 mai 2021, la Direction Centrale de la Police Nationale a de nouveau interdit la circulation des moto-taxis dans la commune de Kaloum. Cela suite aux dispositions de l’arrêté A/2016/4064/MT/SGG/CAB du Ministère des Transports en date du 29 Août 2016 portant règlementation du transport par moto-taxi en République de Guinée.

Selon le communiqué, cette violation desdites dispositions ne saurait être acceptée pour quelques raisons que ce soit.

Par ailleurs, la Direction Génėrale de la Police Nationale invite les conducteurs de moto-taxis en général au respect des dispositions

des articles 5, 7 et 13 dudit arrêté relatif à

– Limmatriculation des moto-taxis en fond noir et écriture blanche,

– La délivrance de la carte d’autorisation de transport pour tout

conducteur de moto-taxi;

– La détention obligatoire d’un permis de conduire de la catégorie A1

ou A par tout conducteur de moto-taxi âgé d’au moins 18 ans.

A cet effet, la Direction Générale de la Police Nationale invite les conducteurs de moto-taxi et tout autre acteur impliqué dans la gestion de moto-taxis et tricycles ay respect strict des présentes dispositions dont l’application ne souffrira désormais d’aucune entrave. Les contrevenants se verront leurs motos confisquées et gardées en fourrière jusqu’à nouvel ordre.

En conséquence, elle instruit la Direction Centrale de la Police Routière à l’application correcte sans aucune défaillance des présentes instructions dans le respect des droits et de la dignité humaine. Dès ce jeudi 6 mai, aucune circulation de mototaxis ne sera autorisée dans la commune de Kaloum.

Pour terminer la Direction Générale de la Police Nationale dit savoir compter sur l’esprit civique des uns et les autres dans l’intérët supérieur de la nation.

Maciré Camara