Sécurité maritime: 45 mille gilets de sauvetage offerts à l’ensemble des débarcadères du pays 

A l’occasion de la célébration de la journée de sensibilisation sur la sécurité maritime, la direction nationale de la marine marchande et l’agence de navigation maritime (ANAM) ont procédé, ce mercredi 03 Août, au lancement des activités de distribution de 45 mille gilets de sauvetage au niveau des débarcadères du pays.

Le coup d’envoi a été donné par le Premier ministre par intérim, Bernard Goumou au port de Boulbinet situé à Kaloum.

« C’est le chef de l’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya, qui nous a demandé à travers le ministre des Infrastructures et des Transports, de venir remettre ces 45 mille gilets à la communauté qui pratique nos mers. Parce que c’est une préoccupation du chef de l’Etat », a déclaré, le PM par intérim, Bernard Goumou.

Cet événement est l’une des actions phares du département, s’est félicité le directeur national de la marine marchande, Mamoudou Diallo.

« Le grand enseignement que l’on tire est que chaque année la mobilisation est encore plus importante. Cela prouve que nos concitoyens sont conscients des enjeux liés à la problématique de la sécurité de la navigation maritime. Il y a quelques années, nous comptions malheureusement beaucoup de victimes dans nos eaux et dans nos fleuves. Mais avec la conjugaison des efforts des uns et des autres, ce fléau est en train d’être graduellement jugulé », s’est le réjoui le patron de la direction nationale de la marine marchande.

Présent à ladite cérémonie, le ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow, a dit: »Je voudrais également rappeler aux usagers et aux acteurs concernés que les gilets de sauvetage sont un bien commun destiné exclusivement à être utilisés lors des traversées. Ils ne doivent être ni revendus, ni exploités à d’autres fins ».

Malheureusement, a regretté le ministre Sow: » des informations nous remontent souvent, faisant état de la découverte de quantités importantes de ces matériels hors de nos frontières. Cette pratique doit être combattue et réprimée avec la plus grande fermeté et leurs auteurs poursuivis par les juridictions compétentes ».

Plus loin, le ministre des Infrastructures et des Transports, d’annoncer: « Dans les jours et semaines à venir, nous allons reprendre la desserte des îles de Loos par un navire qui vient d’être acquis par la société nationale qui sera suivie de l’inauguration du ponton de Fotoba en cours de construction ».

Elisa Camara