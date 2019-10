Sécurité maritime : la Guinée va bientôt se doter d’un système mondial de détresse en mer

La Guinée va bientôt se doter d’un système mondial de détresse et de sécurité maritime. Ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conventions internationales et des recommandations de l’organisation maritime internationale (OIM), est financé par la Belgique à hauteur de trois millions d’euros.

Ce vendredi 4 octobre 2019, a eu lieu à Conakry, la signature du contrat d’installation du système entre le ministère des transports et la société belge SAIT SECURITAS qui est adjudicatrice de l’installation du dudit système de détresse. Cette opération durera entre 8 et 10 mois.

Pour la chargée d’affaires de l’ambassade de Belgique en Guinée, ce projet permettra à la Guinée de respecter ses engagements pris dans le cadre de la convention de la sauvegarde en mer.

« Dans le cadre du mécanisme de prêt d’Etat du ministère belge des finances, la direction nationale de la marine marchande désignée comme maitre d’ouvrage du projet sous la tutelle du ministère des transports, a octroyé suite à une procédure de passation de marché, l’exécution de ce projet de sécurité maritime d’un montant de près de trois millions d’euros à la société SAIT SECURITAS . A travers ce prêt concessionnel, la société forte d’une expérience dans plus de 57 pays à travers le monde, équipera la Guinée d’un système mondial de détresse et de sécurité maritime, permettant ainsi au pays de respecter pleinement ses engagements pris dans le cadre de la convention internationale de la sauvegarde de la vie humaine en mer », a dit Mme Delphine.

Une fois achevé, la Guinée aura rempli l’une des plus importantes obligations qui lui incombe en tant qu’État côtier. Il lui permettra aussi de renforcer la sécurité de la navigation sur son espace maritime et de contribuer efficacement à la prévention des actes illicites en mer, comme les attaques à mains armées sur les navires. L’accorde de financement a été signé depuis le 8 juin 2018.

Le ministre d’État aux transports qui a participé à la cérémonie de signature ce vendredi, se dit heureux de conclure un tel accord qui selon lui, permettra de sauver des vies humaines en mer. « Nous sommes très heureux de conclure ce projet aujourd’hui puisque nous avons procédé enfin à la signature du contrat de l’aviation après que l’accord de prêt relatif au projet ait été signé l’année dernière. A partir de maintenant la Guinée va se doter d’une série de trois stations côtières, une sera installé à SANDERVALIA, l’autre à KASSA, et la troisième sera à KAMSAR. Donc nous aurons une série de stations qui vont continuer à améliorer le sauvetage et la survie des gens en mer. Le président de la République a toujours été sensible à la sauvegarde de la vie notamment en mer. Et c’est pour cette raison que le président dédie chaque année une journée à la remise officielle et solennelle des gilets de sauvetage à des pêcheurs à Boulbinet pour faire en sorte que la mer ne soit plus une source de danger pour les personnes. Donc ce système de détresse et de sécurité maritime va sauver des vies humaines », a dit le ministre Aboubacar Sylla.

Le projet est constitué de trois principales composantes, à savoir, la mise en place de solutions utilisées dans le cadre du système mondial de détresse et de sauvetage maritime (SMDSM) et pour la diffusion de renseignements sur la sécurité maritime. La fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de surveillance du trafic maritime sur les trois sites retenus (Sandervalia, Kassa et Kamsar). L’installation d’un système d’alimentation électrique de secours sur les sites. En plus de ces composantes, le projet comporte également un volet formation du personnel guinéen en charge de l’exploitation et de la maintenance des équipements.

