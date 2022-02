Sécurité : Mounir Nasser prend les rênes de l’USESP

Elhadj Mansa Moussa Sidibé n’est plus le président de l’union des sociétés et entreprises de sécurité privée (USESP). Il a été remplacé ce samedi 19 février 2022 par Mounir Nasser à l’occasion de l’assemblée générale élective de la structure qui s’est tenue dans un réceptif hôtelier de la place.

Placée sous le haut patronage du département en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, cette assemblée élective a connu la présence des membres statutaires, des représentants du Ministère de la Sécurité, du vice-président du patronat unifié, Ismaël Keita et de plusieurs autres invités de marque dont l’ancien Premier ministre, Kabinet Komara.

Après huit (8) années passées à la tête de ladite union, le président sortant s’est dit heureux et réconforté de pouvoir passer la main « à la nouvelle génération ». C’est pourquoi, il a tenu à remercier tous les membres de l’union avec lesquels, il a pu atteindre quelques résultats tangibles.

« Aujourd’hui, je quitte le fauteuil de la présidence de la sécurité parce qu’à 75 ans, je pense que c’est l’heure pour moi de céder cela aux jeunes. Je laisse le fauteuil aux jeunes parce qu’ils sont ceux-là quand même, avec nous ont appris à faire de bonnes choses. Celui qui va me remplacer et l’équipe qui va continuer le travail que nous eu à faire, sera une équipe jeune, compétente et sur laquelle nous pouvons toujours compter. Les textes élaborés par nous ont été facilités grâce à un service de sécurité dynamique. C’est le lieu de féliciter ceux qui sont là, et qui sont venus assister à cette cérémonie parce qu’ils nous ont aidé à mettre en place tout ce qu’il faut pour la réussite de ce que nous faisons. C’est vrai que la tâche a été difficile, mais nous avons pu résister. Et nous pensons que la nouvelle équipe que nous allons aider dans la transparence, réussira à mettre en place des dispositifs qu’il faut pour que les Guinéens comprennent parfaitement qu’après l’Etat, nous sommes les plus grands pourvoyeurs d’emplois (…) Nous quittons avec beaucoup de satisfaction parce que nous savons que ceux qui nous remplacent, ont acquis plus d’expériences au même niveau que nous », dira entre autres Elhadj Mansa Moussa Sidibé.

Prenant la parole, le président entrant a, au nom de son équipe remercié l’équipe sortante pour des nombreux résultats obtenus. Il a par ailleurs adressé ses vifs remerciements aux autorités du département en charge de la sécurité et de la protection civile pour leur accompagnement sans cesse.

« En prenant la direction de notre union, notre équipe s’inscrit dans la dynamique de la continuité, c’est-à-dire la préservation des acquis et l’achèvement des grands chantiers déjà amorcés par le bureau sortant dirigé par notre ainé, Elhadj Mansa Moussa Sidibé. Avec mon équipe toute entière, nous nous engageons aussi sur le chemin de développement positif au bénéfice de tous », dira Mounir Nasser avant d’évoquer quelques priorités de son équipe en ces termes :

« L’obtention et l’équipement d’un siège national sans délai ; L’opérationnalisation de notre secrétariat général exécutif ; La mise en place d’une base de données fiable des sociétés et entreprises de société privée en République de Guinée ; La digitalisation des informations à travers un site web ; La mise en place d’un cadre de renforcement des capacités en gestion d’entreprise ; La préservation de l’unité et la fraternité au sein de l’union… »

Pour sa part, le représentant du Ministère de la Sécurité n’a pas manqué de mot pour saluer les efforts « magnifiques » que cette union des sociétés et entreprises de sécurité privée n’a cesser de consentir sur le terrain. C’est pourquoi, il leur a signifié que l’accompagnement de ce Ministère ne fera pas défaut pour permettre à l’union d’agir au bénéfice des populations guinéennes.

« Vous êtes des partenaires sûrs sur lesquels nous comptons énormément. L’équipe sortante de votre union a beaucoup fait et nous pensons que la nouvelle équipe continuera sur la même voie pour solidifier davantage vos relations de complémentarité sur le terrain », a-t-il mentionné.

Youssouf Keita

+224 622285400