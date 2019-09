Sécurité portuaire : la Guinée félicitée par les gardes côtes américaines !

Le Ministre d’Etat, Ministre des Transports, en présence de membres de son cabinet et des responsables de la Marine Marchande ainsi que du Port Autonome de Conakry (PAC), a reçu en audience de travail, une importante délégation des Gardes Côtes Américaines ce vendredi, 27 septembre 2019.

La délégation des Gardes Côtes américaines était venue faire le point avec le Ministre d’Etat et les autorités portuaires de la Guinée, du niveau de mise en œuvre des dispositions du Code ISPS (International Security Port Safety), normes internationales pour la sûreté des navires et des installations portuaires.

Le Chef de la délégation a expliqué aux autorités guinéennes, qu’à la suite des différentes évaluations de toutes ses installations portuaires ainsi que de leurs activités, la Guinée est admise pays conforme aux normes du Code ISPS et qu’elle a appliqué avec beaucoup de satisfaction, dans tous ses domaines portuaires, l’ensemble des recommandations formulées au cours de la précédente mission effectuée l’année dernière.

Alex Karnath et sa suite ont particulièrement noté que de tous les pays de l’Afrique de l’ouest, la Guinée est le seul qui a su se maintenir et même faire d’importants progrès dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la sureté portuaire.

Très satisfait, le Ministre d’Etat, en réponse, a réitéré à ses interlocuteurs, tout l’intérêt de la Guinée, de poursuivre le respect des dispositions contenues dans le Code ISPS et que celui-ci participe sérieusement au développement de ses activités portuaires et de la sûreté des populations, notamment contre le terrorisme et d’autres menaces maritimes.

Le Ministre a, en outre, renouvelé tout l’engagement des autorités guinéennes, à tous les niveaux, de la poursuite de la mise en application des dispositions de ce texte ainsi que l’application de toutes les recommandations formulées par la mission.

Pour saluer et encourager les efforts de la Guinée et de ses autorités en faveur de de sécurité et de la sureté portuaire, la délégation des Gardes Côtes Américaines a procédé à la remise, à monsieur le Ministre d’Etat, Ministre des Transports d’un prix. Le Ministre a dédié ce prix à l’ensemble des cadres du département et les acteurs des ports de la Guinée.

La Cellule de Communication du Ministère des Transports