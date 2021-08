Sécurité routière à Coyah : le préfet ordonne le déplacement des engins stationnés en bordure de la route

Circuler au centre-ville de Coyah est devenu aujourd’hui un véritable casse-tête pour les usagers de la route. C’est dans ce cadre que le préfet Aziz Diop a invité ce samedi 14 août, les propriétaires des engins stationnés au bord de la route de les déplacer en les remorquant pour libérer la chaussée et rendre la circulation très fluide. Selon lui, ces engins bloquent la visibilité aux usagers et provoquent souvent des cas d’accidents graves. Le préfet donne un délai de trois jours aux propriétaires des engins stationnés sur la chaussée. Passé ce délai, ils seront passibles de sanctions pour tout accident enregistré dans le centre-ville de Coyah. Aziz DIOP invite par la même occasion la police routière à prendre des dispositions nécessaires, conformément à ses prérogatives, pour sauvegarder la vie des citoyens et leurs biens dans la circulation à Coyah.

Kalidou Diallo