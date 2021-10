Sécurité Sociale : La CNSS raffle 5 prix à l’occasion d’un concours de bonnes pratiques

A l’occasion du concours de bonnes pratiques de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a bénéficié à elle seule de 5 prix ce mardi 5 octobre 2021.

Ce concours dont les résultats ont été publiés lors du Forum virtuel de la Sécurité Sociale pour l’Afrique concerne les bonnes pratiques telles que le paiement des pensions par le biais de la téléphonie mobile, des structures de microfinance, la gestion automatisée du processus d’immatriculation, de recouvrement et de la tenue des comptes, l’amélioration de la qualité des actes de diagnostic au bénéfice des assurés sociaux et de la population, la modernisation des structures par une gestion axée sur les résultats, et l’identification biométrique des assurés sociaux.

Très ému de cette récompense, Malick Sankhon qui a suivi la retransmission en direct du forum virtuel, en compagnie d’autres cadres de la CNSS a attribué le mérite des prix à chacun des travailleurs de la caisse.



« Aujourd’hui, si je vous dis que je ne suis pas heureux, je vous ai menti. Je tenais à partager ce moment très important pour moi et pour notre institution. Au Panama, mes larmes ont coulé quand j’ai vu que les autres pays gagnaient les prix et la Guinée n’en gagnait pas. À Addis-Abeba, lorsque les prix avaient été donné, j’ai dis que la prochaine fois, ça sera avec nous (…). C’est par vos efforts, je dis bien, c’est grâce à l’effort de chacun de vous, pris individuellement et collectivement que nous avons réussi à nous hisser au rang des grandes institutions, des organismes sociaux en Afrique », a-t-il déclaré à l’auditoire.

Poursuivant, il a invité ses collaborateurs à redoubler d’efforts pour remporter le prix lauréat

« Grâce à vous désormais, ce que nous faisons de bien chez nous ici, sera partagé par les autres. En 2022, je ne dis pas moi Malick Sankhon, mais la CNSS se battra pour avoir le prix de lauréat. A partir de janvier 2022, la pratique qui a permis à la Côte d’Ivoire de bénéficier du premier rôle, nous allons nous aussi l’appliquer en Guinée à travers des applications télépaiements et télé-déclaration. Tout ce qui se fait bien chez les autres, nous le ferons ici. Et c’est à ce prix que la Guinée va avancer. nous avons acquis un domaine à Koloma, qu’on a acheté sur fonds propres et vous verrez un immeuble de 13 étages », a-t-il promis.

Venu procéder à la remise des prix en tant qu’officier de liaison de l’AISS pour l’Afrique de l’ouest, Ahmed Bamba a réitéré les félicitations de l’AISS à la CNSS.

« À travers ces prix, c’est une reconnaissance de mérite. Mais c’est aussi profitable à tout le continent, parce que c’est ce que vous avez fait de bien qui a été reconnu. Les autres viendront s’en inspirer. C’est ce que nous appelons à l’AISS, les échanges de bonnes pratiques. La CNSS est aujourd’hui un exemple de réussite au niveau des institutions de prévoyances sociales en Afrique et dans le monde », a-t-il déclaré.

Également présent à la cérémonie, c’est avec un sentiment de fierté que le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail en la personne de Ousmane Bangoura a accueilli la nouvelle.

« Notre département à travers ma modeste personne est aujourd’hui fière de cette institution. Parce qu’aujourd’hui, qu’on le reconnaisse ou pas, la gestion est une gestion axée sur le résultat. Et la modernisation est le portail du perfectionnement. Donc, si déjà pour les pratiques managériales, la caisse a décroché 5 prix, c’est mérité. Nous le décernons d’abord à notre pays. Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement l’ensemble du personnel de la CNSS et je comprends que la gestion à la CNSS est participative. Et l’aboutissement d’une gestion participative, c’est le succès. Ça, c’est grâce à un grand leadership. Nous ne manquerons pas de transmettre le message aux autorités », a-t-il souligné.

« Covid-19 et sécurité sociale : améliorer l’offre de prestation et étendre la couverture aux populations vulnérables », c’est le thème de ce forum virtuel prévu du 5 au 7 octobre 2021.

Maciré Camara